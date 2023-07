En dat is drie: stalen plaat stelt Leeuwinnen opnieuw voor problemen

TAURANGA - Hoe verzin je het. Voor de vierde keer in zijn preparatie op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is Andries Jonker geconfronteerd met een trainingsveld dat niet aan de eisen van het topvoetbal voldoet. Na glasscherven, steentjes, een veld dat aanvoelde als een opgerold tapijt is er nu weer ‘plaat-gate’.

De Leeuwinnen trainend op het bewuste veld. Ⓒ Soccrates