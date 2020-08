’Er is geen Duitse manier voor CL-succes’

De Duitse PSV-trainer Roger Schmidt blijft bescheiden als het om de bewieroking van het vaderlandse trainersgilde gaat. Of de Duitse manier van trainen nu de standaard is?

„Bij Bayern was het duidelijk, omdat ze op dit moment het beste team ter wereld zijn, maar de andere duels waren heel close. Voor mij is er geen duidelijk aanwijsbare reden waarom drie Duitse coaches in de halve finales staan. Ik hou er niet van om de houding aan te nemen dat er een ’Duitse manier’ is. Zo simpel is voetbal niet”, aldus Schmidt.