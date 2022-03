Zakaria Labyad vertrekt bij Ajax, club nog in gesprek met Maarten Stekelenburg

Labyad werd door Ajax in 2018 overgenomen van FC Utrecht, maar een vaste waarde werd hij in de hoofdstad nooit. De 29-jarige international van Marokko speelde 54 officiële wedstrijden in Ajax 1, waairn hij 13 keer tot scoren kwam.

Labyad speelde eerder ook voor o.a. PSV, Sporting Lissabon en Vitesse.

Stekelenburg

Ook doelman Maarten Stekelenburg ontving een brief van Ajax waarin hem formeel te kennen is gegeven dat zijn contract niet zal worden verlengd, maar Ajax geeft aan nog met de doelman in gesprek te zijn voor komend seizoen.