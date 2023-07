Premium Het beste van De Telegraaf

’Het gaat heel speciaal worden’ Van der Poel wil om emotionele reden nu toeslaan, maar er is één probleem

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Kan Van der Poel Alpecin-Deceuninck zaterdag voor de vierde keer deze Tour laten juichen? Ⓒ ANP/HH

BORDEAUX - Het openingsweekeinde van deze Tour de France werd niet wat Mathieu van der Poel ervan verwachtte. Het Baskische terrein bleek te lastig, waarna hij zich wel liet zien als perfecte lead-out van Jasper Philipsen, die daardoor met twee vingers in zijn neus drie ritten won. Vrijdag was het andermaal raak in wijnstad Bordeaux, waar de Belg van Alpecin-Deceuninck zijn trilogie voltooide. Maar tijdens dit tweede Tour-weekeinde gaat Van der Poel er voor zichzelf vol in. Het waarom is een reden die overloopt van emoties.