Benevento verpest feestje Ronaldo en De Ligt, Napoli klopt AS Roma

Voor de wedstrijd kreeg Cristiano Ronaldo nog een speciaal shirt uitgereikt van Juve-voorzitter Agnelli, om het doelpuntenrecord van de Portugees te benadrukken. Boven de cijfers op het tenue stond GOAT (Greatest Of All Time).

Veel hielp het de landskampioen en basisspeler Matthijs de Ligt niet in ieder geval. Adolfo Gaich scoorde na een blunder van middenvelder Arthur namens de uitploeg in de 69e minuut de enige treffer van de wedstrijd. Ondanks meerdere pogingen en ook grote kansen, lukte het Juventus niet meer om te scoren.

International De Ligt speelde de gehele wedstrijd bij Juventus. Hij was 10 minuten voor de rust dicht bij een treffer. Doelman Lorenzo Montipo kon de kopbal van de ex-Ajacied nog net wegslaan.

Juventus staat na 27 speelrondes 10 punten achter op koploper Inter, waardoor de tiende landstitel op rij verder weg dan ooit lijkt.

AC Milan loopt 3 punten in op koploper Internazionale

AC Milan is 3 punten ingelopen op koploper Internazionale. De ploeg uit Milaan won met 3-2 bij Fiorentina.

Milan is door de zege op 59 punten gekomen, 6 minder dan Inter dat zaterdag niet in actie kwam. De wedstrijd tegen Sassuolo was vanwege meerdere coronabesmettingen bij de club uit Milaan afgelast. Milan nam wel afstand van landskampioen Juventus, dat verrassend in eigen huis verloor van Benevento.

Zlatan Ibrahimovic keerde terug in de basis bij Milan. De Zweedse vedette, die een maand geleden geblesseerd was geraakt, bekroonde zijn rentree met een treffer in de 9e minuut. Erick Pulgar maakte uit een vrije trap gelijk.

Fiorentina kwam in de tweede helft op 2-1 via Franck Ribéry. Dit keer zorgde Brahim Díaz voor de gelijkmaker. Nadat Ibrahimovic nog de lat had geraakt, stelde Hakan Çalhanoglu de zege veilig voor Milan.

Atalanta met De Roon wint in strijd om Champions League

Op bezoek bij Hellas Verona heeft Atalanta Bergamo met Marten de Roon een prima overwinning geboekt. De nummer van de Serie A werd met 0-2 verslagen.

De wedstrijd was na een helft al gespeeld. Na een dik halfuur maakte Ruslan Malinovsky de openingstreffer vanaf elf meter. De Oekraïner gaf even later de assist op de 0-2 van David Zapata. Waar De Roon negentig minuten speelde, bleef Sam Lammers ook na rust op de bank.

Atalanta staat nu vierde in de Serie A met evenveel punten als Juventus, maar de ploeg uit Turijn heeft nog wel een duel extra te spelen.

De spelers van Atalanta na de 0-2 met als tweede van links Marten de Roon Ⓒ ANP/HH

Napoli klopt AS Roma dankzij twee treffers Mertens

Napoli heeft dankzij Dries Mertens een kostbare zege geboekt tegen AS Roma. De ploeg van coach Gennaro Gattuso zegevierde in het Stadio Olimpico met 2-0. De Belgische aanvaller Dries Mertens bracht beide treffers op zijn naam. Daarmee staat hij nu op honderd goals voor Napoli in de Serie A. Alleen Antonio Vojak (102 treffers) en Marek Hamsik (100) bereikten die mijlpaal eerder ook.

Bij AS Roma, tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Europa League, had Rick Karsdorp een basisplaats. De Romeinse club heeft nu 3 punten minder dan nummer 5 Napoli, dat ook nog een wedstrijd moet inhalen.

Atalanta, dat met 2-0 won bij Hellas Verona, staat op de vierde plek met 2 punten meer dan de club uit Napels. De top 4 in Italië plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A