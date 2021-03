Feestje van ’GOAT’ Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt verpest door Benevento

Voor de wedstrijd kreeg Cristiano Ronaldo nog een speciaal shirt uitgereikt van Juve-voorzitter Agnelli, om het doelpuntenrecord van de Portugees te benadrukken. Boven de cijfers op het tenue stond GOAT (Greatest Of All Time).

Veel hielp het de landskampioen en basisspeler Matthijs de Ligt niet in ieder geval. Adolfo Gaich scoorde na een blunder van middenvelder Arthur namens de uitploeg in de 69e minuut de enige treffer van de wedstrijd. Ondanks meerdere pogingen en ook grote kansen, lukte het Juventus niet meer om te scoren.

International Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd bij Juventus. Hij was 10 minuten voor de rust dicht bij een treffer. Doelman Lorenzo Montipo kon de kopbal van de ex-Ajacied nog net wegslaan.

Juventus staat na 27 speelrondes 10 punten achter op koploper Inter, waardoor de tiende landstitel op rij verder weg dan ooit lijkt.

Atalanta wint

Op bezoek bij Hellas Verona heeft Atalanta Bergamo met Marten de Roon een prima overwinning geboekt. De nummer van de Serie A werd met 0-2 verslagen.

De wedstrijd was na een helft al gespeeld. Na een dik halfuur maakte Ruslan Malinovsky de openingstreffer vanaf elf meter. De Oekraïner gaf even later de assist op de 0-2 van David Zapata. Waar De Roon negentig minuten speelde, bleef Sam Lammers ook na rust op de bank.

Atalanta staat nu vierde in de Serie A met evenveel punten als Juventus, maar de ploeg uit Turijn heeft nog wel twee duels extra te spelen.

De spelers van Atalanta na de 0-2 met als tweede van links Marten de Roon Ⓒ ANP/HH

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A