Tom Dumoulin: ’Met brons in Tokio al blij’

Tom Dumoulin op weg naar de nationale tijdrittitel. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tijdens zijn laatste hoogtestage in aanloop naar de Zomerspelen in Tokio leeft Tom Dumoulin mee met de verrichtingen van zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma. De 30-jarige Limburger is in opperbeste stemming door de vorderingen die hij maakt met oog op de olympische tijdrit, maar ook door de fenomenale zege van Wout van Aert en het optreden van de Deense sensatie in deze Tour de France, Jonas Vingegaard. „Ik heb voor de tv zitten juichen.”