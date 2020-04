Puck Moonen rekent af met vooroordelen

Puck Moonen. Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - Ze haalt haar schouders op voor de wereld doorspekt met vooroordelen. Ja, Puck Moonen is een prachtige verschijning, maar dat betekent niet dat dat het enige is wat ze te bieden heeft. De 24-jarige wielrenster weet maar al te goed dat haar erelijst nog niet in haar voordeel spreekt, maar de Brabantse is van plan om daar verandering in te brengen. „Ik ben mezelf als wielrenster nog aan het ontdekken, maar mijn doel is om in vier jaar wereldkampioen te worden.”