Herbeleef Nations League-finale tussen Portugal en Nederland

Gonçalo Guedes scoorde in de zestigste minuut, via de handen van doelman Jasper Cillessen. De zege was verdiend. De Europees kampioen was gevaarlijker en kwam vooral in het eerste uur nauwelijks in de problemen.

Oranje was vaker in balbezit, maar wist de goed georganiseerde defensie van de tegenstander zelden in verlegenheid te brengen. Het aanvalsspel van Nederland won iets aan kracht nadat beide vleugelspitsen Ryan Babel en Steven Bergwijn naar de kanten waren gegaan voor Quincy Promes en Donny van de Beek.

Memphis Depay miste even na de openingstreffer van Guedes een prachtige kans op de gelijkmaker. Na aan afgemeten voorzet van Van de Beek kopte hij in de handen van doelman Rui Patricio. Helaas voor Oranje bleef het bij die ene uitgespeelde mogelijkheid.

