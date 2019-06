Live: Portugal aan de leiding: 1-0

Volg de finale van de Nations League ook live aan de hand van uitgebreide statistieken.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk en Blind; Wijnaldum, De Roon en Frenkie de Jong; Bergwijn, Depay en Babel.

Opstelling Portugal: Patrício; Semedo, Fonte, Dias en Guerreiro; Danilo, Carvalho, Silva en Fernandes; Ronaldo en Guedes.

Oranje wil zich tijdens finale in het Estádio do Dragão van FC Porto belonen voor een goede reeks wedstrijden in de nieuwe competitie van de UEFA, waaraan 55 landen deelnamen. Na het gemiste EK van 2016 en WK van 2018 eindigde Nederland als eerste in een poule met Frankrijk en Duitsland, de wereldkampioenen van 2018 en 2014.

Koeman en zijn spelers wonnen donderdag na verlenging van Engeland, halvefinalist van het WK van vorig jaar in Rusland. Portugal is de regerend kampioen van Europa en het geboorteland van Cristiano Ronaldo, de vedette die woensdag driemaal scoorde in de halve eindstrijd tegen Zwitserland (3-1).

Koeman won als voetballer onder Rinus Michels het EK van 1988. Hij kan Oranje nu naar een tweede prijs leiden. Voor Koeman heeft de Nations League niet de statuur van een WK of EK. „Als we winnen, dan worden we niet gehuldigd en gaan we niet gek doen”, zei hij.

