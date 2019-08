Frenkie de Jong valt in bij Barcelona en klopt Napoli

Sergio Busquets opende voor FC Barcelona in de 39e minuut de score. Enkele minuten later hielp zijn ploeggenoot Samule Umtiti tegenstander Napoli met een eigen doelpunt weer langszij.

De Jong mocht van trainer Ernesto Valverde in de 66e minuut bij een stand van 1-1 opdraven. Hij kwam als vervanger voor Ricard Puig in het veld. Daarna was het in de 79e minuut Ivan Rakitic die de Catalanen de winst bezorgde.

Bekijk ook: Debuut Frenkie de Jong voor Barça