Michael van Gerwen na foutenfestival: ’Ik was tegen mezelf aan het vechten’

Van Gerwen liep uit naar een 4-1 voorsprong, maar maakte het daarna spannender dan nodig. De vijfvoudig winnaar van het toernooi liet Durrant terugkomen tot 4-3. Daarna schakelde de Nederlander een tijdje bij, won drie legs op rij en sleepte zo de overwinning uit het vuur.

„Ik was tegen mezelf aan het vechten, maar ik moet mezelf niet in die positie brengen. Ik was waarschijnlijk niet genoeg met mijn eigen spel bezig”, aldus Van Gerwen voor de camera van RTL darts. Hij was zich ervan bewust dat zijn optreden verre van goed was, maar was blij dat hij de partij over de streep had getrokken. „Het was een slecht optreden van ons allebei, maar de overwinning telt voor me en is voor nu het belangrijkste.”

Tijdens de wedstrijd wisselde de 31-jarige inwoner van Vlijmen meerdere malen van pijlen. „Het zijn gewoon dezelfde darts. Ik wilde me ergens anders op kunnen focussen, maar daar was ik niet toe in staat. Ik heb genoeg ervaring om zoiets niet te laten gebeuren, maar helaas gebeurt het toch. Ik moet zorgen dat het niet weer gebeurt.”

Het moet snel beter voor Van Gerwen, want dinsdagavond staat hij tegenover tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.