Amerikaans olympisch comité voorstander van (Wit-)Russen in Parijs 2024

Voormalig Tourwinnaar Thomas gaat volgend jaar voor Giro

20.43 uur: Geraint Thomas heeft voor volgend jaar de Ronde van Italië als hoofddoel. De 36-jarige Welshman, die in 2018 de Tour de France won en dit jaar als derde eindigde in Parijs, liet via Twitter weten de Giro te rijden in 2023. „Hopelijk lukt het nu wel om ’m uit te rijden”, schreef Thomas op Twitter bij twee foto’s waarop hij gewond en met een kapot tenue op de fiets zit.

De renner van Team Ineos viel uit tijdens zijn laatste twee deelnames aan de Giro (in 2017 en 2020), beide keren na een valpartij. Twee jaar geleden liep Thomas een bekkenbreuk op toen hij viel over een bidon.

De Welshman won dit jaar de Ronde van Zwitserland en eindigde daarna in de Tour als derde, achter winnaar Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Thomas had zijn volgers op Twitter vorige maand de vraag gesteld welke grote ronde hij in 2023 moet gaan rijden. Heel wat mensen adviseerden hem voor de Giro te kiezen vanwege „unfinished business.”

Wereldkampioen Remco Evenepoel kondigde onlangs ook aan dat hij volgend jaar de Ronde van Italië gaat rijden. De Belg, dit jaar winnaar van de Vuelta, slaat de Tour waarschijnlijk over. De Giro telt in 2023 heel wat meer tijdritkilometers dan de Ronde van Frankrijk.

Amerikaans olympisch comité voorstander van Russen in Parijs 2024

20.18 uur: Het Amerikaans olympisch en paralympisch comité (USOPC) is voorstander van deelname van Russen en Wit-Russen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. De sporters uit die landen zouden dan vooralsnog wel onder neutrale vlag aan de wedstrijden moeten meedoen. Rusland en Wit-Rusland zijn uitgesloten van vrijwel alle internationale sportevenementen na de Russische inval in Oekraïne van begin dit jaar.

„We willen graag dat ze erbij zijn”, verklaarde USOPC-voorzitter Susanne Lyons na een bijeenkomst van haar organisatie. „Onze missie is tenslotte om de wereld op een vreedzame manier samen te laten komen via de sport. De olympische beweging kan het zich daarom eigenlijk niet veroorloven deze atleten uit te sluiten. We hopen dat er een manier gevonden wordt om dit te voorkomen.”

Vorige week al nam het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een motie uit de Aziatische sportwereld aan om alvast in dat werelddeel de mogelijkheid te bekijken Russen en Wit-Russen weer toe te laten tot internationale evenementen, met inachtneming van de nu geldende restricties. Dat zou onder meer betekenen dat ze zonder nationale symbolen meedoen.

Volgens het olympisch comité van Azië is het argument niet langer van toepassing dat sporters uit de desbetreffende landen vanwege hun eigen veiligheid worden geweerd van internationale evenementen.

Wereldkampioen Evenepoel veilt regenboogtrui voor Pieters

19.19 uur: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel veilt een gesigneerde regenboogtrui voor Amy Pieters. De 22-jarige renner van Quick-Step - Alpha Vinyl veroverde in september bij de WK in Australië met een indrukwekkende solo het goud in de wegwedstrijd. Evenepoel hoopt nu een bijdrage te kunnen leveren aan de revalidatie van Pieters.

„Ik ben erg gelukkig met mijn wielerjaar 2022 en dat ik gezond ben en geen zware averij heb opgelopen”, zegt Evenepoel. „Helaas geldt dat niet voor iedereen. Ik leef erg mee met Amy Pieters, die vorig jaar op 23 december zo hard is gevallen. Ik hoop op een mooie opbrengst van deze trui en dat we hiermee een heel klein beetje mogen bijdragen aan de middelen om Amy een goede revalidatie te bieden.”

De Nederlandse wielrenster kwam bijna een jaar geleden in Spanje ten val tijdens een trainingsrit. Pieters liep ernstig hersenletsel op en lag vier maanden in coma. De 31-jarige dochter van oud-baanbondscoach Peter Pieters volgt nu een revalidatietraject. Omdat de behandelingen duur zijn, hebben familie, vrienden en de ploeg van Pieters afgelopen zomer een crowdfundingsactie opgezet om geld op te halen. Evenepoel hoopt daar ook een bijdrage aan te leveren door een regenboogtrui te veilen. Onder anderen Tom Dumoulin, Marianne Vos, Mathieu van der Poel en Robert Gesink hebben eveneens wieleritems ter beschikking gesteld voor de veiling, die op 23 december eindigt.

In de laatste update van de familie Pieters over het herstel van de Nederlands kampioene van 2021 staat dat ze nog niet kan praten, maar wel weer wat stukjes kan lopen.

MotoGP-kampioen Quartararo breekt hand op crossmotor

19.02 uur: De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft een breuk opgelopen in zijn linkerhand bij een crash op zijn crossmotor. De wereldkampioen van vorig jaar in de MotoGP hoeft geen operatie te ondergaan. „Geen operatie nodig, tijd om te herstellen”, schreef Quartararo op social media bij een foto.

De 23-jarige coureur van Yamaha koerste dit jaar af op titelprolongatie in de MotoGP, maar hij gaf na de zomerstop zijn leidende positie in het WK-klassement uit handen. Quartararo moest de wereldtitel afstaan aan de Italiaan Francesco Bagnaia, die op zijn Ducati het kampioenschap begin vorige maand in de slotrace in Valencia veiligstelde.

Het nieuwe seizoen begint pas op 26 maart, in Portugal. Quartararo heeft dus tijd genoeg om te herstellen van zijn handbreuk.

Team DSM krijgt voorlopige licentie WorldTour

18.37 uur: De Nederlandse wielerploeg DSM heeft van de internationale federatie UCI weer een licentie gekregen voor de WorldTour, maar die is voorlopig wel onder voorbehoud. De ploeg van manager Iwan Spekenbrink moet aanvullende documenten aanleveren om te voldoen aan de financiële criteria.

Team DSM heeft weliswaar een licentie gekregen voor volgend jaar, maar voor 2024 en 2025 is dat volgens de UCI nog niet zeker. Een woordvoerster van het DSM-team laat weten dat de ploegleiding erop vertrouwt ook in 2024 en 2025 een licentie te hebben.

De internationale wielerbond maakte maandag bekend welke achttien ploegen de komende drie jaar een WorldTour-licentie hebben en dus mogen meedoen aan alle grote wedstrijden. Met Jumbo-Visma, van Tour-winnaar Jonas Vingegaard, maakt nog een Nederlandse ploeg deel uit van de elite.

Het Belgische team Alpecin-Deceuninck van de Nederlandse kopman Mathieu van der Poel is nieuw in de WorldTour. Ook de Franse ploeg Arkéa Samsic heeft promotie gemaakt. Lotto-Soudal, dat verder gaat als Lotto-Dstny, en Israel-Premier Tech zijn op basis van de sportieve resultaten in het afgelopen jaar ’gedegradeerd’. Zij zakken af naar het pro-continentale niveau. De Noorse ploeg Uno-X had ook een aanvraag gedaan voor een WorldTour-licentie, maar greep ernaast.

Bij de vrouwen hebben vijftien teams een licentie voor het hoogste niveau gekregen, waaronder vier Nederlandse ploegen: SD Worx, Jumbo-Visma, DSM en Liv. Het Belgische Fenix-Deceuninck is nieuw op het hoogste niveau.

Poolse Swiatek uitgeroepen tot tennisster van het jaar

18.14 uur: Iga Swiatek is uitgeroepen tot speelster van het jaar bij de WTA, de tennisorganisatie voor vrouwen. De 21-jarige Poolse nummer 1 van de wereld krijgt de onderscheiding voor de eerste keer. In 2020 werd ze uitgeroepen tot belofte van het jaar.

Swiatek won dit seizoen acht toernooien op de WTA Tour. Ze schreef met Roland Garros en de US Open twee grandslams op haar naam.

Verder was ze dit jaar de beste op de WTA 1000-toernooien van Doha, Indian Wells, Miami en Rome en de WTA 500-toernooien van Stuttgart en San Diego. De Poolse triomfeerde in 67 wedstrijden en ze boekte 37 opeenvolgende zeges.

In het dubbelspel won het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova voor het tweede jaar op rij. Ze waren onder meer de sterkste in drie grandslamtoernooien.

Feyenoord met één WK-ganger op trainingskamp naar Portugal

18.12 uur: Feyenoord neemt één van de drie WK-gangers mee op trainingskamp naar Portugal. Aanvaller Alireza Jahanbakhsh werd met Iran al in de groepsfase uitgeschakeld en keerde maandag na een paar dagen vakantie terug op het trainingsveld in Rotterdam. Trainer Arne Slot neemt Jahanbakhsh mee naar Lagos, waar Feyenoord tot en met zaterdag op trainingskamp is.

Doelman Justin Bijlow (Nederlands elftal) en aanvaller Sebastian Szymanski (Polen) van Feyenoord zijn ook uitgeschakeld op het WK in Qatar, maar hebben nog wat langer vakantie. Bijlow was reservekeeper bij Oranje, dat vrijdag in de kwartfinales via strafschoppen verloor van Argentinië. Szymanski moest met Polen in de achtste finales buigen voor titelverdediger Frankrijk.

Slot heeft 31 spelers meegenomen naar Portugal, onder wie zes spelers uit de jeugdopleiding. Onder hen is de 17-jarige Jaden Slory, zoon van oud-Feyenoorder Andwélé Slory. Verdediger Gernot Trauner is ziek en sluit naar verwachting later aan in Lagos. Feyenoord heeft geen oefenwedstrijd op het programma staan in Portugal.

De koploper van de Eredivisie speelt volgende week vrijdag op Varkenoord wel vriendschappelijk tegen Go Ahead Eagles.

AZ verlengt contract van eerste doelman Verhulst

17.31 uur: AZ heeft het aflopende contract van doelman Hobie Verhulst met twee jaar verlengd. De 29-jarige Verhulst is dit seizoen de vaste keeper van AZ. De Noord-Hollander was de jaren hiervoor reservedoelman.

„Het is zijn eerste seizoen als eerste doelman in de Eredivisie”, zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. „Richting de winterstop zijn we tot de conclusie gekomen dat hij deze contractverlenging verdient. In de zomer zou hij uit zijn contract lopen en daar wilden we niet op wachten. Daarom hebben we vroegtijdig verlengd.”

Verhulst komt uit de jeugd van AZ, maar stapte in 2014 over naar MVV Maastricht. Via FC Volendam en Go Ahead Eagles keerde hij in 2020 terug in Alkmaar. AZ-trainer Pascal Jansen gaf hem aan het begin van dit seizoen de voorkeur boven de Deen Peter Vindahl, die vorig jaar de nummer 1 was. AZ maakte zondag bekend dat Vindahl de rest van dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club 1. FC Nürnberg speelt.

AZ staat op de vierde plaats in de Eredivisie, met 4 punten minder dan koploper Feyenoord. De ploeg van Jansen hervat de competitie op 7 januari tegen Vitesse.

Bondscoach Jacobs maakt Oranjeselectie turnvrouwen 2023 bekend

16.10 uur: Bondscoach Jeroen Jacobs heeft de Oranjeselectie voor 2023 bij de vrouwen rond. De turnploeg richt zich het komend jaar op de kwalificatie met het team voor de Olympische Spelen in 2024.

Jacobs selecteerde voor het zogenoemde ’Oranje kernteam’ zes turnsters die zich samen voorbereiden richting de olympische kwalificaties: Elze Geurts, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman. Daarnaast is er met Floor Slooff een extra turnster voor het instroomteam aangewezen. Slooff zal grotendeels dezelfde activiteiten doen als het kernteam.

Opvallend is de afwezigheid van onder meer Eve de Ruiter en Shadé van Oorschot. De Ruiter maakte dit jaar nog deel uit van het WK-team, Van Oorschot zat in de EK-selectie en was tweede reserve voor de WK. Ook Casey-Jane Meuleman, die eerste reserve was voor de WK, ontbreekt.

Jacobs heeft goede hoop op een ticket voor de Olympische Spelen. „Met dit kernteam zie ik goede potentie om kwalificatie af te dwingen. Ik heb het volle vertrouwen dat we in oktober klaar zijn om op de WK in Antwerpen de strijd aan te gaan”, aldus de bondscoach.

Jacobs, die afgelopen zomer de turnsters onder zijn hoede kreeg, kreeg op zijn beurt het vertrouwen van de bond. „Jacobs heeft zijn functie als bondscoach op een goede wijze ingevuld en ik verwacht dat wij op korte termijn over kunnen gaan tot een verlenging van de samenwerking”, verklaarde technisch directeur Jeroen van Leeuwen.

De turnsters komen in april weer in actie tijdens de Europese Kampioenschappen in Antalya, waar zij zich moeten verzekeren van kwalificatie voor de wereldkampioenschappen. Op de WK in Antwerpen moet het team bij de eerste twaalf landen eindigen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Wielrenster Van Agt stapt over naar Jumbo-Visma

16.09 uur: Wielrenster Eva van Agt (25) stapt over naar de formatie van Jumbo-Visma. De voormalig hockeyster maakte dit voorjaar haar debuut in het profpeloton. Van Agt deed dat in dienst van Le Col-Wahoo en reed een aantal grote rondes, waaronder Le Tour de France Femmes. Van Agt is een kleindochter van voormalig premier Dries van Agt.

„Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik bij deze ploeg krijg”, reageert Van Agt op de overstap. „Ik ben ervan overtuigd dat ik veel ga leren van de begeleiding en van de andere rensters. Op tactisch gebied wil ik me de komende periode verder blijven ontwikkelen.”

Van Agt hockeyde enkele jaren op het hoogste niveau in Nederland. Ze kreeg echter steeds meer interesse in fietsen. „Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste racefiets en ik vond het direct erg leuk. In die tijd maakte ik echter alleen maar wat recreatieve kilometers.”

Op haar achttiende vertrok de Nijmeegse voor vier jaar naar Amerika. „Met een sportbeurs ging ik naar de Verenigde Staten om te hockeyen en om mijn bachelor-diploma te halen. Ik begon daar steeds meer te fietsen, ook om mijn conditie op peil te houden.”

Rutger Tijssen, sporttechnisch manager van het team, zegt: „Eva viel dit jaar op in het peloton door haar attractieve manier van koersen. Ze is aanwezig, aanvallend en lijkt voor niemand bang. Bij ons kan ze stappen zetten in een sterke groep. Ook haar sportieve testen waren goed, dus we zijn erg blij met de komst van Eva.”

Bruguera niet langer captain van Spaanse Daviscup-team

14.15 uur: Sergi Bruguera is niet langer de captain van het Spaanse Daviscup-team. De voormalig nummer 3 van de wereld werd eind 2017 aangesteld en was begin 2018 voor het eerst captain. Hij volgde toen Conchita Martínez op.

„Sergi Bruguera en de RFET hebben in onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen”, meldt de Spaanse tennisbond. Spanje werd dit jaar op de Daviscup Finals in de kwartfinales uitgeschakeld. De Spanjaarden verloren in Málaga, zonder Carlos Alcaraz en Rafael Nadal, van Kroatië. Canada pakte uiteindelijk de titel.

De 51-jarige Bruguera won in 1993 en 1994 Roland Garros. In 1997 haalde hij nog de eindstrijd in Parijs.

Handballers met Kooijman en Jansen naar WK in Polen en Zweden

12.37 uur: Bondscoach Staffan Olsson neemt onder anderen Evert Kooijman, Tom Jansen en de broers Arjan en Niels Versteijnen mee naar het WK handbal in Polen en Zweden. Het toernooi staat van 12 tot en met 29 januari op het programma. De laatste keer dat een Nederlands mannenteam in actie kwam op een wereldkampioenschap was in 1961. De ploeg behaalde toen een elfde plaats.

Nederland kreeg dit keer een wildcard van de internationale handbalfederatie (IHF). De selectie bestaat uit achttien handballers. De ploeg van Olsson neemt het in januari in groep F op tegen Noorwegen, Noord-Macedonië en Argentinië. Alle poulewedstrijden van het Nederlands team worden gespeeld in de Poolse stad Krakau.

In voorbereiding op het WK reizen de handballers af naar Frankrijk. In de Franse hoofdstad Parijs speelt het team op woensdag 4 januari tegen het thuisland. Drie dagen later, op zaterdag 7 januari, neemt de ploeg het op tegen een nog te bepalen tegenstander.

Op het EK dit jaar eindigde Nederland als tiende. De Zweed Olsson is sinds augustus de bondscoach van de handbalmannen. Hij volgde Erlingur Richardsson uit IJsland op.

Van der Poel met kleine ploeg naar wereldbeker veldrijden Italië

10.45 uur: Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn kleine selectie bekendgemaakt voor de wereldbeker veldrijden in het Italiaanse Val di Sole, op zaterdag 17 december. Al bekend was dat Mathieu van der Poel meegaat. De Knegt wees nog drie mannen en vier vrouwen aan, onder wie wereldbekerleidster Fem van Empel.

Naast Van der Poel gaan Pim Ronhaar, Corné van Kessel en Stan Godrie mee. Bij de vrouwen gaat het om Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker.

De Belg Wout van Aert won dit weekend de negende cross om de wereldbeker, de eerste ooit in Dublin. Van der Poel sloeg die race over.

Internationale zwembond FINA gaat World Aquatics heten

09.17 uur: De internationale zwembond FINA gaat voortaan door het leven als World Aquatics. Dat is maandag (plaatselijke tijd) besloten op een buitengewoon congres in Melbourne. De organisatie droeg de naam FINA (Fédération Internationale de Natation) sinds 1908.

Volgens FINA-voorzitter Husain Al-Musallam betekent de stap dat voor het eerst alle zwematleten nu „onder één merknaam” zijn verenigd. „We hebben een naam die de hele FINA-familie vertegenwoordigt, een naam die onze kunstzwemmers, schoonspringers, openwaterzwemmers en onze waterpolo-atleten met trots gebruiken.”

De afgevaardigden op het congres in Australië namen ook een aantal hervormingen aan, zoals de instelling van een onafhankelijke integriteitscommissie. Begin november schorste de internationale zwembond de Italiaanse bestuurder Paolo Barelli voor twee jaar wegens onterechte declaraties en mogelijke fraude met contracten tussen de Italiaanse zwembond en de Europese zwembond.

Chelsea vreest voor zware knieblessure Broja

08.09 uur: Chelsea vreest voor een zware knieblessure bij Armando Broja. De 21-jarige aanvaller viel uit in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Aston Villa in Abu Dhabi.

„Het ziet er niet goed uit, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. We duimen, maar dit kan weleens een vervelende blessure zijn”, zei trainer Graham Potter over de Engels-Albanese spits. Chelsea verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-0.

Broja, die in het seizoen 2020-2021 aan Vitesse werd verhuurd, is dit seizoen twaalf keer in actie gekomen in de Premier League.

Chelsea vervolgt de competitie op 27 december met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.