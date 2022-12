Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bruguera niet langer captain van Spaanse Daviscup-team

14.15 uur: Sergi Bruguera is niet langer de captain van het Spaanse Daviscup-team. De voormalig nummer 3 van de wereld werd eind 2017 aangesteld en was begin 2018 voor het eerst captain. Hij volgde toen Conchita Martínez op.

„Sergi Bruguera en de RFET hebben in onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen”, meldt de Spaanse tennisbond. Spanje werd dit jaar op de Daviscup Finals in de kwartfinales uitgeschakeld. De Spanjaarden verloren in Málaga, zonder Carlos Alcaraz en Rafael Nadal, van Kroatië. Canada pakte uiteindelijk de titel.

De 51-jarige Bruguera won in 1993 en 1994 Roland Garros. In 1997 haalde hij nog de eindstrijd in Parijs.

Handballers met Kooijman en Jansen naar WK in Polen en Zweden

12.37 uur: Bondscoach Staffan Olsson neemt onder anderen Evert Kooijman, Tom Jansen en de broers Arjan en Niels Versteijnen mee naar het WK handbal in Polen en Zweden. Het toernooi staat van 12 tot en met 29 januari op het programma. De laatste keer dat een Nederlands mannenteam in actie kwam op een wereldkampioenschap was in 1961. De ploeg behaalde toen een elfde plaats.

Nederland kreeg dit keer een wildcard van de internationale handbalfederatie (IHF). De selectie bestaat uit achttien handballers. De ploeg van Olsson neemt het in januari in groep F op tegen Noorwegen, Noord-Macedonië en Argentinië. Alle poulewedstrijden van het Nederlands team worden gespeeld in de Poolse stad Krakau.

In voorbereiding op het WK reizen de handballers af naar Frankrijk. In de Franse hoofdstad Parijs speelt het team op woensdag 4 januari tegen het thuisland. Drie dagen later, op zaterdag 7 januari, neemt de ploeg het op tegen een nog te bepalen tegenstander.

Op het EK dit jaar eindigde Nederland als tiende. De Zweed Olsson is sinds augustus de bondscoach van de handbalmannen. Hij volgde Erlingur Richardsson uit IJsland op.

Van der Poel met kleine ploeg naar wereldbeker veldrijden Italië

10.45 uur: Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn kleine selectie bekendgemaakt voor de wereldbeker veldrijden in het Italiaanse Val di Sole, op zaterdag 17 december. Al bekend was dat Mathieu van der Poel meegaat. De Knegt wees nog drie mannen en vier vrouwen aan, onder wie wereldbekerleidster Fem van Empel.

Naast Van der Poel gaan Pim Ronhaar, Corné van Kessel en Stan Godrie mee. Bij de vrouwen gaat het om Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker.

De Belg Wout van Aert won dit weekend de negende cross om de wereldbeker, de eerste ooit in Dublin. Van der Poel sloeg die race over.

Internationale zwembond FINA gaat World Aquatics heten

09.17 uur: De internationale zwembond FINA gaat voortaan door het leven als World Aquatics. Dat is maandag (plaatselijke tijd) besloten op een buitengewoon congres in Melbourne. De organisatie droeg de naam FINA (Fédération Internationale de Natation) sinds 1908.

Volgens FINA-voorzitter Husain Al-Musallam betekent de stap dat voor het eerst alle zwematleten nu „onder één merknaam” zijn verenigd. „We hebben een naam die de hele FINA-familie vertegenwoordigt, een naam die onze kunstzwemmers, schoonspringers, openwaterzwemmers en onze waterpolo-atleten met trots gebruiken.”

De afgevaardigden op het congres in Australië namen ook een aantal hervormingen aan, zoals de instelling van een onafhankelijke integriteitscommissie. Begin november schorste de internationale zwembond de Italiaanse bestuurder Paolo Barelli voor twee jaar wegens onterechte declaraties en mogelijke fraude met contracten tussen de Italiaanse zwembond en de Europese zwembond.

Chelsea vreest voor zware knieblessure Broja

08.09 uur: Chelsea vreest voor een zware knieblessure bij Armando Broja. De 21-jarige aanvaller viel uit in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Aston Villa in Abu Dhabi.

„Het ziet er niet goed uit, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. We duimen, maar dit kan weleens een vervelende blessure zijn”, zei trainer Graham Potter over de Engels-Albanese spits. Chelsea verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-0.

Broja, die in het seizoen 2020-2021 aan Vitesse werd verhuurd, is dit seizoen twaalf keer in actie gekomen in de Premier League.

Chelsea vervolgt de competitie op 27 december met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.