Sport kort: Chelsea vreest langdurige absentie ex-Vitesse-spits Broja

Chelsea vreest voor zware knieblessure Broja

08.09 uur: Chelsea vreest voor een zware knieblessure bij Armando Broja. De 21-jarige aanvaller viel uit in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Aston Villa in Abu Dhabi.

„Het ziet er niet goed uit, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen. We duimen, maar dit kan weleens een vervelende blessure zijn”, zei trainer Graham Potter over de Engels-Albanese spits. Chelsea verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-0.

Broja, die in het seizoen 2020-2021 aan Vitesse werd verhuurd, is dit seizoen twaalf keer in actie gekomen in de Premier League.

Chelsea vervolgt de competitie op 27 december met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.