Flirt Zlatan Ibrahimovic blijft onbeantwoord

De 39-jarige aanvaller van AC Milan flirtte onlangs met een terugkeer, nadat hij in 2016 afzwaaide als international. „Tijd niet gezien”, plaatste Ibrahimovic op Instagram bij een foto van zichzelf in het gele shirt van Zweden.

Andersson zit echter niet te wachten op een comeback van de topscorer aller tijden (62 goals in 116 duels) van het land.

„Mensen hebben me verteld dat er een plan zit achter die foto. Ik begrijp het niet. Ik ga er ook niet veel energie in steken. Het is een afgesloten hoofdstuk.”

Ibrahimovic en Andersson zijn sowieso geen al te beste vrienden. „Wat een enorme grap, een nieuw bewijs dat incompetente mensen op de verkeerde posities het Zweedse voetbal in een wurggreep houden”, zo zei Zlatan nadat Juventus-aanvaller Dejan Kulusevski door de bondscoach buiten de selectie werd gehouden.

