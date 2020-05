Alex Pastoor op weg naar hervatting in Oostenrijk: ’Het gaat behoorlijk ver allemaal’

Alex Pastoor: „In Oostenrijk wordt niet verlangd dat je je aan de regels houdt, maar dat wordt geëist.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Terwijl er in Nederland tot 1 september geen profvoetbal meer is, werkt Alex Pastoor in Oostenrijk toe naar de hervatting van de competitie begin juni. De 53-jarige trainer uit het Noord-Hollandse Groet gaat met SC Rheindorf Altach in de play-offs – die zonder publiek worden afgewerkt – strijden voor handhaving en heeft zelfs nog kans op een Europees ticket.