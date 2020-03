Blind: ’Iedereen bij Ajax moet bij zichzelf te rade gaan’

„Als ik weet waar het aan zou liggen, zou ik het direct oplossen”, zei de international na het 2-0 verlies tegen FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker.

Bekijk ook: FC Utrecht klopt Ajax en gaat naar bekerfinale in De Kuip

„In de eerste helft hebben we bij vlagen wel het positiespel laten zien dat we kunnen”, vond Blind, die door trainer Erik ten Hag op het middenveld was neergezet in plaats van in de verdediging. „We kwamen af en toe ook wel in de goede positie, maar veel kansen wisten we niet te creëren. Soms hadden we misschien wat langer aan de bal moeten blijven en juist niet moeten forceren.”

Blind vindt niet dat de ’code’ van Ajax is gekraakt. „Als het even minder gaat, zegt iedereen opeens dat we zwak zijn als je druk op ons zet. We zijn nog steeds dezelfde groep jongens. We moeten nu dicht bij elkaar blijven en iedereen moet bij zichzelf te rade gaan. We moeten keihard werken om het om te draaien.”