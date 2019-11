Wouters moest Ajax-transfer bekopen met ’klap in gezicht’

Jan Wouters Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Als er iemand is die de bijzondere dynamiek van wedstrijden tussen Ajax en FC Utrecht doorgrondt, dan is dat Jan Wouters wel. De 70-voudig Oranje-international was als speler, assistent-trainer en hoofdtrainer zestien jaar actief voor FC Utrecht en als speler en hoofdtrainer negen jaar in dienst van Ajax. De 59-jarige Wouters heeft na zijn vertrek bij Feyenoord in 2018 even wat afstand genomen van het voetbal, maar naar de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, de twee clubs die hem na aan het hart liggen, kijkt hij vol verwachting uit.