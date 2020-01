Valverde houdt vertrouwen in Vidal ondanks rechtszaak

Zo laat Valverde vrijdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Espanyol van zaterdagavond optekenen. „Iedereen in de club kent Arturo. Hij is nog altijd hetzelfde en dat is voor mij genoeg. Ik zie geen problemen hier”, aldus Valverde, die ervan overtuigd is dat het conflict met Vidal geen invloed heeft op zijn spel. „Op de training doet hij het uitstekend.” FC Barcelona doet zelf verder geen uiting over het conflict.

Vidal heeft volgens eigen zeggen nog recht 2,4 miljoen euro. Daarentegen beweert de club dat de Chileense middenvelder zijn geld al heeft ontvangen. Hij zou alleen geen recht hebben op de volledige premies voor de Spaanse landstitel en het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. Daarvoor zou Vidal te weinig wedstrijden hebben gespeeld.

FC Barcelona speelt zaterdagavond (21.00 uu) uit bij stadsgenoot Espanyol, die onderaan staat in La Liga. De club van Frenkie de Jong en Lionel Messi is de lijstaanvoerder en heeft twee punten voorsprong op nummer twee Real Madrid.

