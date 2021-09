Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse bindt strijd aan met kapitaalkrachtige Fransen, die deze zomer voor 80 miljoen euro inkochten dankzij Gucci-miljardair Vitesse gewaarschuwd: ‘Kamaldeen Sulemana is groot wapen Rennes’

Door Jeroen Kapteijns

Sulemana is uitgegroeid tot een van de belangrijke troeven van de Fransen. Ⓒ HH/ANP

ARNHEM - Als het aan Ajax had gelegen dan was Kamaldeen Sulemana wekelijks op de Nederlandse velden te bewonderen geweest, maar de Ghanese aanvaller koos voor Stade Rennes, dat donderdagavond eenmalig het Gelredome aandoet in het kader van de Conference League. In sneltreinvaart is de afgelopen zomer van het Deense FC Nordsjaelland overgenomen Sulemana uitgegroeid tot een van de belangrijke troeven van de Fransen.