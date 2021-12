Schrik in schaatswereld; vermoedelijk hersenschudding gevallen bondscoach Jan Coopmans

Gesponsord

Gommers en Kuipers oefenen medische evacuatie bij de KNRM

In Hoek van Holland ligt het reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij dat de meeste medische evacuaties uitvoert van alle reddingstations in Nederland. De KNRM-vrijwilligers opereren hier in de grootste haven van Europa, de Port of Rotterdam. In zo’n haven met internationaa...