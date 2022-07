Ten Hag zwijgt over Frenkie de Jong en hoopt dat Ronaldo blijft

Hoewel Ronaldo niet met United naar Thailand afreisde, liet Ten Hag doorschemeren dat hij ook komend seizoen op de spits rekent. „Cristiano is niet te koop en maakt deel uit van onze plannen. Ik bereid het seizoen voor met hem erbij”, zei Ten Hag.

De 37-jarige Ronaldo staat nog tot juni 2023 onder contract bij United, maar zinspeelt op een vertrek nadat de ’Red Devils’ afgelopen seizoen als 6e in de Premier League eindigden en zich niet plaatsten voor de Champions League. „Ik heb met Cristiano gesproken over de kwestie, nog voor het in de pers kwam. We hebben er een goed gesprek over gehad”, zegt Ten Hag.

Cristiano Ronaldo Ⓒ ANP/HH

De coach liet in Bangkok overigens wel weten dat hij nog versterkingen zoekt op het middenveld en in de aanval. „We hebben een goede ploeg met veel potentieel. Als er een kans is om ons te versterken, zullen we die grijpen.” Over de transfergeruchten rond Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong wilde hij niets kwijt. „Ik wil niet praten over spelers die niet bij ons onder contract staan”, zei hij.

Tijdens een persmoment in Bangkok kondigde Ten Hag tevens aan dat Harry Maguire ook volgend seizoen de aanvoerder blijft bij United. „Harry is een heel ervaren aanvoerder die al vele successen heeft geboekt. Ik heb daarom geen moment getwijfeld aan dit besluit”, zei Ten Hag.

Ten Hag maakt dinsdag zijn officieuze debuut als coach van United als zijn ploeg het in Bangkok opneemt tegen Liverpool.