Formule 1-race in Imola dit jaar waarschijnlijk niet meer op kalender

De race in Imola zou komende zondag worden afgewerkt, maar daar ging woensdag een streep door vanwege de barre weersomstandigheden in de Italiaanse regio.

Bronnen rond de Formule 1-top stellen dat er wordt gekeken naar een mogelijke, vervangende datum. Tegelijkertijd lijkt dat haast onmogelijk. Het inkorten van de zomerstop in augustus, met een verplichte sluiting van de fabrieken van de teams, is geen optie. En verder is er eigenlijk geen logische plek om Imola ‘tussen te proppen’. Zou dat gebeuren in een van de schaarse vrije weekenden, dan zou dat inhouden dat er vier of zelfs vijf weekenden achter elkaar een race zou zijn en ook dat wordt niet als reëel bestempeld. In dat geval blijft het aantal races dit jaar steken op 22, net als de voorbije seizoenen. Aanvankelijk zouden er 24 wedstrijden worden georganiseerd, maar eerder werd ook China al van de kalender gehaald.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola keerde in 2020 terug als decor van een Formule 1-race. Inmiddels loopt het contract tot en met 2025. De miljoenentoelage die de lokale promotor jaarlijks dient over te maken, hoeft voor deze editie logischerwijs niet te worden betaald, omdat het schrappen van de race buiten ieders macht ligt. Toeschouwers die een kaartje hadden, krijgen hun geld terug.