’Benjamin Mendy schrikt zich rot: geen verwachte VIP-vleugel in de gevangenis’

Mendy zou begrepen hebben dat er een aparte VIP-vleugel was, waar hij kon verblijven. Het bleek echter dat hij de boodschap verkeerd begrepen had. Het zou gaan om de zogenaamde VP-vleugel, voor vunerable prisoners, in de HMP Altcourse gevangenis in Liverpool. Op die vleugel zitten vooral gevangenen die verdacht worden van seksuele misdrijven.

„Het was een flinke klap in zijn gezicht, toen hij binnenkwam en zich realiseerde met wie hij zijn afdeling moest delen”, vertelt een bron aan The Sun. „Hij was op zijn zachtst gezegd niet blij. Het was een ontnuchterende ervaring voor hem.”

De 27-jarige Mendy wordt aangeklaagd vanwege vier pogingen tot verkrachting en het seksueel misbruiken van drie mensen.

60 miljoen euro

Manchester City telde in 2017 60 miljoen euro neer voor de speler van Monaco, toen het hoogste bedrag ooit betaald voor een verdediger. Zijn carrière in Engeland wordt sindsdien gehinderd door blessures. Vorig jaar haalde hij ook al eens de tabloids met de inbeslagname van zijn Lamborghini, die hij had bestuurd zonder rijbewijs of verzekering.

Mendy zit sinds vrijdag in voorlopige hechtenis in Liverpool en is geschorst door zijn club. Hij was niet aanwezig op de hoorzitting die woensdag achter gesloten deuren plaatsvond. Een nieuwe zitting is gepland op 10 september.