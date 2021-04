United-icoon Ryan Giggs wast handen in onschuld

De oud-vedette van Manchester United droeg een mondkapje en werd begeleid door beveiligers toen hij woensdagochtend aankwam bij de rechtbank in Manchester waar hij in het beklaagdenbankje staat.

De voetbalbond van Wales liet vorige week al weten toen bekend werd dat Giggs zich voor de rechtbank moet verantwoorden dat hij deze zomer niet aan het roer zal staan op het EK. Robert Page neemt zijn rol over. Hij wordt geassisteerd door Albert Stuivenberg. Assistent-coach Page verving Giggs ook al bij de recente interlands.

In november vorig jaar ontbrak Giggs ook al bij een aantal wedstrijden van Wales toen de beschuldigingen van mishandeling in de openbaarheid kwamen. Giggs zat toen enige tijd vast. Hij deed tijdelijk een stap opzij als bondscoach, maar hij ontkende toen ook al de beschuldigingen en werd weer op borgtocht vrijgelaten. Ook bij de interlands van Wales in maart ontbrak hij.