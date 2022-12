Premium Het beste van De Telegraaf

Engelse media zien lichtpunt bij Manchester United ’Rashford nog geen Mbappé, maar hij verzacht wel pijn over mislopen Gakpo’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Erik ten Hag bedankt Marcus Rashford (L) na het gewonnen duel tegen Nottingham Forrest. Ⓒ AFP

Manchester United heeft dinsdagavond in de Premier League een nette 3-0 zege geboekt op Nottingham Forest. Na de overwinning tegen Burnley in de Carabao Cup is het de tweede zege op rij in het post-Ronaldo-tijdperk bij United. Toch blijven er in de Engelse media geluiden klinken of Erik ten Hag niet op zoek moet naar aanvallende versterking nadat de gewenste kandidaat Cody Gakpo voor Liverpool heeft gekozen.