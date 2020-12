Primeur voor Nederlandse skiër Maarten Meiners (28)

De zege in de Italiaanse Alpen ging naar de Zwitser Marco Odermatt. Hij bleef over twee runs de Amerikaan Tommy Ford en de Kroaat Filip Zubcic respectievelijk 0,73 en 0,75 seconde voor. De Kroaat maakte met een supersnelle tweede run nog veel tijd goed. Hij stond na de eerste run op de 21e plaats.

Meiners zette in zijn eerste run de 24e tijd neer met 1.05,68. Daarmee was hij 1,65 seconde langzamer dan Odermatt. In de tweede run verbeterde hij zich naar 1,05,26, de 25e tijd. Met de 26e plaats overall pakte Meiners 5 punten in de wereldbeker.

Afgelopen zaterdag was de Nederlander ook al aardig op dreef. Toen plaatste hij zich met de 32e plaats op de reuzenslalom in Santa Caterina net niet voor de tweede run.

De tweede reuzenslalom had eigenlijk zondag moeten plaatsvinden, maar werd door hevige sneeuwval een dag uitgesteld.