Sport Kort: Goffin twijfelt over US Open

Tennis: Goffin twijfelt over US Open

15.43 uur: David Goffin is er nog niet uit of hij vanaf 31 augustus zal deelnemen aan de US Open, het eerste grandslamtoernooi nadat de coronacrisis ook het tennisseizoen had stilgelegd. Goffin, de nummer 10 van de wereld, maakt zich zorgen over het toenemend aantal coronagevallen in de VS. „Ik twijfel nog”, zei de beste tennisser van België bij Sky Sports.

„Ik zou er graag naartoe gaan en de US Open opnemen in mijn programma, maar op dit moment weet ik niet of we gaan”, zei Goffin, momenteel actief in de Ultimate Tennis Showdown, een coronaproof toernooi in Frankrijk. „Het aantal coronagevallen daar neemt toe. Ik weet dus niet of het goed is naar New York te reizen, maar we zullen het proberen. We zullen trainen op hardcourt ter voorbereiding van de Cincinnati Masters en de US Open. Het ziet er niet goed uit, maar de omstandigheden kunnen veranderen.”

De Serviër Novak Djokovic, die zelf positief testte op het coronavirus, en de Spanjaard Rafael Nadal, titelverdediger op de US Open, spraken eerder al hun twijfels uit over deelname in New York. Goffin: „De afgelopen weken zag je dat spelers besmet raakten. Het virus zit in de tenniswereld. We weten niet wat er zal gebeuren wanneer er positieve gevallen zijn tijdens het toernooi. Wordt het dan geannuleerd? We zouden graag meer details horen.”

Tennis: Halep hervat seizoen in Palermo

15.42 uur: De Roemeense Simona Halep heeft haar deelname toegezegd aan het WTA-toernooi van Palermo, waar de tennissters hun seizoen hervatten. De nummer 2 van de wereld doet in de eerste week van augustus mee aan het graveltoernooi in de hoofdstad van Sicilië. „Na tien jaar kom ik terug naar Palermo”, zei Halep in een videoboodschap. „Ik hoop dat ik daar een geweldige week ga hebben.”

De winnares van Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019 bereikte begin dit jaar op de Australian Open de halve finales. Halep schreef vervolgens het toernooi van Dubai op haar naam. Sindsdien kwam ze niet meer in actie. Als gevolg van het coronavirus werd het tennisseizoen in maart stilgelegd.

Alle tennissters die meedoen en hun begeleiders worden voorafgaand aan het toernooi getest op Covid-19. Ook tijdens het toernooi laat de organisatie tests uitvoeren, zo’n 800 in totaal.

Kiki Bertens, de nummer 7 van de wereld, doet komende week mee aan een demonstratietoernooi in Berlijn. De Westlandse heeft nog niet besloten waar ze het seizoen gaat hervatten.

Voetbal: Uitbraak van coronavirus bij Zwitserse voetbalclub FC Zürich

14.06 uur: De komende twee competitiewedstrijden van de Zwitserse voetbalclub FC Zürich zijn uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. Zürich zou zaterdagavond in het eigen stadion Letzigrund aantreden tegen FC Sion, maar dat duel is tot nader order uitgesteld. Ook de uitwedstrijd van dinsdag tegen FC Basel is van het programma gehaald.

De Kosovaarse verdediger Mirlind Kryeziu van FC Zürich testte vrijdag positief op Covid-19. Hij werd direct thuis in quarantaine gezet. In overleg met de lokale autoriteiten besloot de clubleiding om alle spelers die deze week tot de selectie behoorden voor de uitwedstrijd tegen Neuchâtel Xamax (1-1) voor tien dagen in thuisisolatie te laten gaan.

Een testronde onder alle spelers en stafleden van FC Zürich leverde heel wat positieve gevallen op. Hoeveel precies wil de club niet onthullen. Zürich zegt in overleg te gaan met de organisatie van de Zwitserse competitie. Met nog zeven wedstrijden te gaan, staat Zürich op de vijfde plaats. De competitie loopt in principe tot begin augustus. Bij een andere club uit de stad Zürich, Grasshoppers, heeft ook een speler positief getest op het coronavirus. Grasshoppers speelt op het tweede niveau.

Voetbal: Weer zes spelers Rode Ster besmet met corona

11.40 uur: Opnieuw zes spelers van Rode Ster Belgrado zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de kampioen van Servië, die eerder al vijf voetballers in quarantaine had moeten plaatsen. Dat vijftal miste het titelfeest dat op 20 juni na de thuiswedstrijd tegen Proleter losbarstte in aanwezigheid van 18.000 fans.

Tests leverden aanvankelijk geen nieuwe gevallen op, maar nu moeten er opnieuw zes spelers in quarantaine. „Deze spelers zullen de eerste fase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet meemaken”, liet de voetbalclub weten. „Rode Ster neemt alle nodige maatregelen om de gezondheid te beschermen.” De nieuwe besmettingen komen op een moment dat in Servië juist wordt gedemonstreerd voor opheffing van de coronamaatregelen.

Veldrijden: Superprestige start 11 oktober in Gieten

10.08 uur: De serie veldritten om de Superprestige begint op 11 oktober in het Nederlandse Gieten. Die wedstrijd heeft daarmee concurrentie van de wegkoers Gent-Wevelgem die op dezelfde dag wordt verreden. Door de coronacrisis zijn veel voorjaarswedstrijden verschoven naar het najaar. De tweede wedstrijd uit de reeks, in het Belgische Ruddervoorde, is in het weekeinde dat de Giro en Vuelta elkaar overlappen.

Op Tweede Kerstdag is de cross van Zolder. De reeks van acht veldritten wordt afgesloten op 6 februari in Middelkerke. De eindzege bij de mannen ging vorig seizoen naar de Belg Laurens Sweeck. Bij de vrouwen was de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado de beste.

Vorige week werd al bekend dat de strijd om de wereldbeker veldrijden begint op 1 november in het Belgische Overijse.

Voetbal: Copa Libertadores hervat op 15 september

09.28 uur: De Copa Libertadores, zeg maar de Zuid-Amerikaanse Champions League, gaat op 15 september verder na een lange pauze vanwege de coronapandemie. Het toernooi bevindt zich nog in de groepsfase en wordt in hetzelfde format maar zonder publiek hervat. Het is de bedoeling dat de finale in de tweede helft van januari in het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro wordt gespeeld.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol besliste verder dat de strijd om de Copa Sudamericana op 27 oktober wordt vervolgd. Het tweede clubtoernooi is te vergelijken met de Europa League. De finale van die competitie is in het Argentijnse Córdoba. In Europa worden de Champions League en de Europa League in een verkorte toernooivorm in augustus uitgespeeld, ook al omdat in september het nieuwe Europese seizoen moet beginnen.

„De wens het voetbal te laten terugkeren wordt zo geconcretiseerd, met daarbij alle nodige maatregelen die de gezondheid van alle betrokkenen moeten beschermen”, zei voorzitter Alejandro Dominguez. Eerder moest de Conmebol de Copa América, de landencompetitie van Zuid-Amerika, met een jaar uitstellen naar juni 2021.

IJshockey: NHL begint op 1 augustus en terug op Spelen

08.50 uur: De Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL wordt op 1 augustus hervat. Het bestuur van de NHL en de vertegenwoordigers van de spelers hebben daarover overeenstemming bereikt. Het seizoen lag sinds begin maart stil na het uitbreken van de coronapandemie.

Er waren nog 189 duels te spelen. In de overeenkomst is ook ruimte gemaakt voor deelname aan de Olympische Spelen. In 2018 in Pyeongchang ontbraken de beste ijshockeyers van de wereld omdat ze in de VS competitie moesten spelen.

„De NHL en spelersvakbond NHLPA hebben een overeenkomst bereikt die een einde maakt aan de onzekerheid waarin we nu al enige tijd verkeren. Daarbij zijn er bindende afspraken gemaakt over hoe het de komende jaren verder gaat met de competitie”, zei NHL-commissaris Gary Bettman. „Gezondheid en veiligheid blijven onze prioriteiten.” In de nieuwe overeenkomst is expliciet opgenomen dat de ijshockeyers uit de NHL aan de Winterspelen van 2022 (Peking) en 2026 (Milaan) mogen deelnemen. De internationale ijshockeybond IIHF moet nog wel instemmen.

De competitie gaat verder in toernooivorm met 24 teams verdeeld over twee speelsteden in Canada, te weten Edmonton en Toronto. Daaruit moeten de teams komen die aan de play-offs van de Stanley Cup deelnemen. De finale staat gepland in oktober in Edmonton. Elke club verblijft vanaf eind juli in de speelstad met maximaal 52 personen, die allen dagelijks worden getest op Covid-19. De NHL meldde eerder dat inmiddels 35 spelers positief hebben getest bij een totaal van 3000 tests.