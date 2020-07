Sport Kort: Herstart NHL op 1 augustus en spelers terug op Spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

IJshockey: NHL begint op 1 augustus en terug op Spelen

08.50 uur: De Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL wordt op 1 augustus hervat. Het bestuur van de NHL en de vertegenwoordigers van de spelers hebben daarover overeenstemming bereikt. Het seizoen lag sinds begin maart stil na het uitbreken van de coronapandemie.

Er waren nog 189 duels te spelen. In de overeenkomst is ook ruimte gemaakt voor deelname aan de Olympische Spelen. In 2018 in Pyeongchang ontbraken de beste ijshockeyers van de wereld omdat ze in de VS competitie moesten spelen.

„De NHL en spelersvakbond NHLPA hebben een overeenkomst bereikt die een einde maakt aan de onzekerheid waarin we nu al enige tijd verkeren. Daarbij zijn er bindende afspraken gemaakt over hoe het de komende jaren verder gaat met de competitie”, zei NHL-commissaris Gary Bettman. „Gezondheid en veiligheid blijven onze prioriteiten.” In de nieuwe overeenkomst is expliciet opgenomen dat de ijshockeyers uit de NHL aan de Winterspelen van 2022 (Peking) en 2026 (Milaan) mogen deelnemen. De internationale ijshockeybond IIHF moet nog wel instemmen.