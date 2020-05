Max Verstappen doet mee aan virtuele 24 Uur van Le Mans

De online race, waaraan teams deelnemen die bestaan uit een combinatie van professionele coureurs en simracers, zal wereldwijd op de televisie worden uitgezonden. Verstappen, die rijdt in een Oreca 07 in de LMP2-klasse, zit in Team Redline met F1-coureur Lando Norris van McLaren en simracers Atze Kerkhof en Greger Huttu.

De minimale rijtijd in de 24 Uur van Le Mans evenement is vier uur voor elke coureur. De maximale rijtijd over de hele race is zeven uur voor elke coureur. Verder zal er onder wisselende weersomstandigheden gereden worden en kunnen beschadigde auto's in de pits gerepareerd worden.

De start van de 24 Uur van Le Mans Virtual wordt op 13 juni om 15.00 uur (Nederlandse tijd) gegeven.