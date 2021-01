’Tegen Italië spelen we pas een écht potje waterpolo’

Maud Megens maakt één van haar vier doelpunten tegen het nietige Slowakije: 22-2. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als reuzen walsten de Oranje-waterpolovrouwen over de dwergen uit Slowakije heen. Niks nieuws onder de zon. Het werd 22-2 in hun openingsduel van het olympisch kwalificatietoernooi. Of er conclusies aan verbonden kunnen worden? Nauwelijks. „Tegen Italië spelen we pas een echt potje polo”, zo sprak topscorer Maartje Keuning (zes treffers) terecht.