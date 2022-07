Corona blijft om zich heen slaan in ploeg Pogacar

Donderdag maakte de Spanjaard Matxin Joxean Fernandez teammanager van de ploeg van Tadej Pogacar, bekend dat hij vanwege een positieve test op corona de Tour de France heeft moeten verlaten.

„Goedemorgen, nu ben ik degene die afscheid moet nemen van de koers die het hoofddoel is van het jaar”, meldde Joxean op Twitter. „Gisteravond testte ik positief op Covid-19 bij de interne controle van de ploeg. Ik blijf de jongens steunen. De Tour gaat verder.”

Pogacar raakte al twee ploeggenoten kwijt vanwege een coronabesmetting: de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Noor Vegard Stake Laengen. Ook de Pool Rafal Majka testte positief, maar hij had geen symptomen en bleek een laag risico te hebben op besmetting van anderen. Pogacar verloor woensdag door een inzinking de gele trui aan de Deen Jonas Vingegaard.

Kritiek op ASO

Minstens een deel van de coronatests die bij de Tour de France door de organisator ASO worden afgenomen, voldoet niet aan de eisen. Dat oordeelt de vereniging voor sport- en keuringsartsen in België. De SKA, zoals de organisatie heet, beroept zich op bronnen binnen de Tour. „Het is gevaarlijk voor de renners en de andere medewerkers bij de ploegen”, stelt de SKA.

Het coronavirus waart rond, waardoor er volop wordt getest in de Tour: door de ploegen en, rond rustdagen, door de organisatie in samenwerking met de internationale wielrenunie UCI. Maandag bleek er na de controles geen enkele besmetting te zijn. „De SKA heeft begrepen van diverse ploegen, ploegartsen en renners dat de coronatests die ASO afneemt niet volgens een strak protocol verlopen en dat het staafje vaak niet diep genoeg in de neus wordt gestoken”, meldt de vereniging, die daarom twijfelt aan een deel van de testresultaten. „Gelukkig zijn er heel wat ploegartsen die hun verantwoordelijk nemen en de tests overdoen, vaak op verzoek van renners die ook weinig vertrouwen in de ASO-aanpak hebben.”

Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van SKA, noemt de aanpak „een organisatie als de ASO onwaardig.” Hij zegt al langer geruchten te horen over de onzorgvuldigheid van de tests bij wielerwedstrijden. „Je geeft de sporters en hun omgeving een vals gevoel van veiligheid. Covid-19 is een ziekte, geen blessure”, aldus Teulingkx.