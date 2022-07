Ajax en Brobbey akkoord, RB Leipzig nog lang niet

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Amsterdammers zijn niet bereid aan de wens van de Duitsers tegemoet te komen. En dat lijkt logisch, omdat Brobbey op De Toekomst is opgeleid en een jaar geleden gratis naar de Bundesliga vertrok. Alleen als Leipzig bereid is de vraagprijs fors te laten zakken of als er een constructie met een doorverkooppercentage wordt bedacht, heeft de transfer kans van slagen.

Duidelijk is wel dat Brobbey onder geen beding meer terug wil naar Leipzig. Het afgelopen half jaar speelde hij op huurbasis voor Ajax en had hij een groot aandeel in de 36e landstitel.