Degradatie FC Emmen na penaltythriller, NAC mag blijven dromen

De play-offs zijn al jarenlang een waar mijnenveld voor Eredivisieclubs die erin verzeild raken. De voorgaande twaalf keer dat een Eredivisieclub de play-offs in moest, leverde dat in tien gevallen degradatie op en ook FC Emmen struikelde over een kwalitatief mindere maar hardwerkende tegenstander.

Vooraf waren er nog wel zoveel positieve voortekenen voor FC Emmen, dat het Eredivisie-seizoen had afgesloten in een goede vorm met 24 punten uit de laatste 12 wedstrijden. Bovendien hadden de Drenten de steun van 1200 supporters, die zich nadrukkelijk lieten horen. Bij de vorige wedstrijd met gedeeltelijk publiek – thuis tegen Heracles Almelo – was de support een flinke impuls geweest.

Hoewel NAC Breda tot de laatste speelronde had meegestreden om directe promotie hebben de Brabanders een wisselvallig seizoen achter de rug. De ploeg van trainer Maurice Steijn begon geweldig aan het seizoen en leek even een titelkandidaat, maar na een corona-uitbraak in de herfst zakte NAC weg. Na de winterstop wist Steijn, die met VVV-Venlo al eens promoveerde, het NAC-schip weer enigszins op koers te krijgen.

Er is NAC veel aan gelegen om na twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie terug te keren op het hoogste niveau. ,,Ik denk dat NAC in alle opzichten een veel grotere club is dan FC Emmen", zei Steijn vooraf. ,,Ik denk dat wij veel meer Eredivisie-waardig zijn. Kijk maar naar het stadion en de achterban. Dat zeg ik met respect voor Emmen, want die hebben het geweldig gedaan tot nu toe.”

Op het veld liet FC Emmen zien meer Eredivisiewaardig te zijn. De ploeg nam het initiatief en legde verzorgd voetbal op de mat, maar waar de spelers van trainer Dick Lukkien moeite hadden om het overwicht in doelrijpe kansen om te zetten, daar lag de bal er bij de eerste de beste kansrijke aanval van NAC direct in. De door Thom Haye knap weggestuurde linksback Ramon Hendriks bracht de bal voor het doel waar routinier Lex Immers de bal simpel tegen het net kon lopen (0-1).

De 34-jarige routinier had in de spits de voorkeur gekregen boven Mario Bilate en Sydney van Hooijdonk. Laatstgenoemde, met vijftien goals clubtopscorer van NAC, kwam in Emmen opvallend genoeg helemaal niet in actie.

De vroege voorsprong was ideaal voor NAC dat een solide blok optrok en er op de counter uit probeerde te komen. FC Emmen beukte met enorm veel energie op de Bredase muur. Na rust kwamen er goede kansen voor de thuisploeg maar verdediger Nick Bakker en invaller Paul Gladon kregen de bal niet voorbij de betrouwbare NAC-doelman Nick Olij.

Nikolai Laursen (midden) maakte de belangrijke 1-1 voor FC Emmen. Ⓒ ANP

Net nadat NAC via Lewis Fiorini heel dicht bij de 2-0 was geweest, ontplofte het stadion van FC Emmen van vreugde om de gelijkmaker in de 79e minuut. Het was invaller Nikolai Laursen die Olij eindelijk wist te kloppen. Daarna begon een verwoede jacht van de thuisploeg op de winnende treffer in de reguliere speeltijd. Caner Cavlan was nog dichtbij met een schot voorlangs, maar verlenging kon niet meer worden voorkomen.

Daarin was FC Emmen de dominante ploeg. Kerim Frey had de winnende goal op de schoen, maar joeg de bal wild over. Hoewel NAC ver teruggedrongen werd en alleen nog op de counter eruit kon komen bleven snelle spelers als clubtopscorer Van Hooijdonk en FC Utrecht-huurling Nick Venema op de bank. Van Hooijdonk zou pas in de 28e minuut van de verlenging in het veld komen. De eerder ingevallen en in de verlenging weer gewisselde Bilate was met een kopbal dicht bij de winnende goal en aan de overkant stond Olij weer zijn mannetje bij een kopbal van Miguel Araujo en kopte Gladon voorlangs. Uiteindelijk zou ondanks een verwoed slotoffensief van de thuisclub de beslissing vallen vanaf de strafschopstip, waarbij NAC Breda de zenuwen het beste in bedwang wist te houden.

Keziah Veendorp, Sergio Pena (FC Emmen) en Dion Malone (NAC) misten vanaf elf meter, waarna Mounir El Allouchi de winnende maakte.