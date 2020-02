Veldrijdster Alvarado laat tranen de vrije loop na eerste wereldtitel

„Eigenlijk was ik heel moe in de laatste ronde, maar het tempo viel een beetje stil”, zei Alvarado. „Daardoor kreeg ik de kans mijn laatste aanval te plaatsen en gelukkig heb ik het gered tot de finish.”

De Nederlandse veldrijdsters domineerden de wedstrijd en dat resulteerde in een Oranje-podium. „Ik denk dat de andere twee rensters een beetje teleurgesteld zullen zijn. Het verschil was heel klein”, vond de kersverse wereldkampioene, die tijdens met volkslied haar tranen de vrije loop liet.

Worst was in de sprint haar krachten kwijt

Annemarie Worst moest haar verdriet wegslikken na het missen van de wereldtitel. Zoals zo vaak dit seizoen was het podium geheel oranje, maar veel blijdschap was er niet bij de veldrijdster die voor het eerst in haar carrière zilver pakte op het WK.

„Ik kan er niet veel over zeggen. Ik baal gewoon heel erg”, zei Worst, die haar tranen nauwelijks in bedwang kon houden. Meteen achter de finish zat ze gedesillusioneerd tegen een hek. „Ik had vandaag simpelweg de benen niet. Het was zwaar geweest om telkens de kop te veroveren. Tegen het einde van de race kwam er ook steeds meer wind. Mijn wedstrijd was tot de sprint heel goed, je had hier veel kracht nodig en dat had ik lang. Tot in de laatste meters.”

Waar ze normaal gesproken telkens de sprint won van Alvarado, zag ze de Rotterdamse nu voorbijkomen in de laatste honderden meters. „Ik zat op zich ideaal, maar terwijl we bezig waren, voelde ik dat ik kracht verloor. En toen kwam Ceylin voorbij. Ze was sneller.”