Eljero Elia past niet in plannen FC Utrecht-trainer René Hake

De keuze van de FC Utrecht-trainer in dit stadium van de voorbereiding belooft niet veel goeds voor het perspectief van de 30-voudig Oranje-international. Een tussentijds vertrek van de aanvaller, die nog een jaar vastligt, lijkt voor alle partijen de beste oplossing, maar op dit moment speelt er op dat vlak niets concreets. FC Utrecht was vorig jaar in zijn nopjes toen in de strijd om Elia concurrenten als FC Twente, FC Groningen en ADO Den Haag werden afgetroefd. Elia werd gezien als troef in de ambitieuze plannen om uitdager van de topdrie te zijn, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Een coronabesmetting, sores in de privé-sfeer en een hamstringblessure zorgden ervoor dat Elia geen sportieve hoofdrol kon vervullen. In 23 duels voor FC Utrecht kwam hij tot twee goals en één assist.

Zonder Elia maar met de debutanten Quinten Timber, Tasos Douvikas en Arthur Zagre, die allemaal gedeeltes van de wedstrijd in actie kwamen, rekende FC Utrecht overtuigend af met KV Mechelen, de club van Lucas Bijker. Het werd tegen de nummer acht van het vorige seizoen in België 7-2 door goals van Adrian Dalmau (tweemaal), Bart Ramselaar, Moussa Sylla, Gyrano Kerk, Remco Balk en een eigen goal van de Belgen.