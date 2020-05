Jos Verstappen: ’Jaar zonder Formule 1 is onmogelijk’

„Anders gaan er echt teams omvallen en raken mensen hun baan kwijt. Er staan zoveel contracten op het spel. Natuurlijk is de gezondheid het allerbelangrijkste, maar de hele economie maandenlang stilleggen is ook geen optie. Iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken. Je merkt nu toch dat mensen zich gaan verzetten.”

De Formule 1 hoopt begin juli te starten in Oostenrijk, mogelijk met een tweeluik voor lege tribunes. Voor Max Verstappen lijkt dat niet onaangenaam, want hij won de laatste twee races op de Red Bull Ring. „Zo kan je er inderdaad naar kijken, maar wellicht volgen er daarna twee Grand Prixs in Silverstone en daar won Mercedes de laatste jaren”, stelt Jos Verstappen.

„Het allerbelangrijkste is dat er op een gegeven moment gereden kan worden. Dan maar even zonder publiek, het is niet anders. En ze zullen iedereen vooraf goed moeten testen. Aan een Formule 1-auto werken vijftien man in een redelijk kleine ruimte, dan kan je geen anderhalve meter afstand houden. Een race zonder journalisten heeft voor Max ook één voordeel: hij hoeft dan niet zoveel interviews te geven, haha.”

