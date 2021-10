Sport Kort: Astros voor derde keer in vijf jaar naar World Series

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Komende week geen fans bij WTA-toernooi in Roemenië

10.39 uur: Komende week wordt er voor het eerst in lange tijd weer een WTA-tennistoernooi afgewerkt voor lege tribunes. Het gaat om het Transylvania Open in de Roemeense stad Cluj-Napoca, waar ook US Open-kampioene Emma Raducanu haar opwachting maakt.

De beslissing is genomen door de regering en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Vanwege een overheidsbesluit op het laatste moment zijn we helaas genoodzaakt het toernooi zonder fans te organiseren. We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we jullie, onze vrienden, niet op de tribunes kunnen hebben”, schreef de organisatie.

Behalve Raducanu, die een Roemeense vader heeft, doen ook onder anderen Simona Halep en Garbiñe Muguruza mee in Roemenië. Opmerkelijk genoeg zijn de fans dit weekend wel welkom bij de kwalificatiewedstrijden. De regels gaan pas maandag in.

Honkballers Astros voor derde keer in vijf jaar naar World Series

10.33 uur: De Houston Astros hebben zich voor de derde keer in vijf seizoenen verzekerd van een plek in de World Series, de grote finale van de MLB. Ze wonnen tegen Boston Red Sox ook het zesde duel, waardoor het in de serie 4-2 werd. In Houston eindigde het laatste duel van de American League Championship Series in 5-0. In de World Series nemen de Astros het op tegen Atlanta Braves of Los Angeles Dodgers. De Braves leiden na vijf duels met 3-2.

De Astros wonnen de World Series in 2017, maar die zege werd overschaduwd. De ploeg zou destijds gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera’s zijn opgenomen. Coach A.J. Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow werden beiden voor een jaar geschorst en de club moest de hoogst mogelijke boete betalen aan honkbalbond MLB: 5 miljoen dollar, omgerekend zo’n 4,5 miljoen euro. Hinch en Luhnow werden uiteindelijk ontslagen.

In 2019 reikten de Astros ook tot de World Series. Washington Nationals was twee jaar geleden in een reeks van zeven duels te sterk. De World Series beginnen dinsdag.

Basketballers LA Lakers verliezen opnieuw in NBA

09.34 uur: De Los Angeles Lakers wachten na twee speelronden in de NBA nog op hun eerste overwinning. In het Staples Center in LA bleek Phoenix Suns met 115-105 te sterk. Voor de Lakers was het al de achtste nederlaag op rij. De grote club uit het westen van het land leed zes opeenvolgende nederlagen in de voorbereiding.

LeBron James was goed voor 25 punten, maar kon zijn club wederom niet aan een zege helpen. Hij was wel de meest trefzekere speler van de avond. Chris Paul kwam namens de bezoekers tot 23 punten. Typerend voor de situatie bij de Lakers was dat ploeggenoten Dwight Howard en Anthony Davis door andere spelers van de Lakers uit elkaar gehouden moesten worden na een opstootje.

„We hebben het toen meteen opgelost. We zijn allebei erg gepassioneerd en wilden deze wedstrijd niet verliezen. Maar we zijn volwassen mannen en hebben het uit de weg geruimd. Er is geen probleem tussen mij en hem. Hij is mijn broer, mijn teamgenoot”, zei Howard over het voorval. De Lakers werden in 2020 kampioen van de NBA. De Suns waren vorig seizoen finalist.