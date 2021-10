Sport Kort: Kira Toussaint blijft winnen in wereldbeker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Toussaint ook in wereldbeker Doha snelste op 200 rugslag

21.03 uur: Kira Toussaint heeft ook bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha de 200 meter rugslag gewonnen. De Nederlandse was eerder de snelste in Berlijn en Boedapest. In Doha klokte ze 2.02,12 en bleef daarmee een fractie van een seconde verwijderd van haar Nederlands record (2.02,09), dat ze in Boedapest zwom.

Arno Kamminga tikte als tweede aan op de 200 meter schoolslag in een tijd van 2.02,05. Alleen de Japanner Dalya Seto (2.01,65) was sneller. Na 150 meter lag de Katwijker nog aan de leiding, maar in de laatste twee banen kwam Seto nog over Kamminga heen. Eerder was de tweevoudig winnaar van olympisch zilver wel de snelste op de 50 en 100 meter schoolslag in Doha.

Ranomi Kromowidjojo eindigde als vierde op de 100 meter vrije slag in 52,22. De Australische Emma McKeon won in een tijd van 51,15. Jesse Puts werd vijfde op de 50 meter vlinderslag (22,94).

De volgende wereldbeker is komende week het Russische Kazan. Daar zijn de wedstrijden op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober. Aansluitend zijn in datzelfde Kazan van 2 tot en met 7 november de Europees kampioenschappen kortebaan. De Nederlandse ploeg doet daar mee met twintig zwemmers.

Sinner en Schwartzman naar finale in Antwerpen

20.03 uur: Jannik Sinner en Diego Schwartzman tennissen zondag de finale van het toernooi van Antwerpen. De als eerste geplaatste Italiaan Sinner versloeg in de halve eindstrijd Lloyds Harris uit Zuid-Afrika: 6-2 6-2. De Argentijn Schwartzman rekende af met de Amerikaan Jenson Brooksby: 6-4 6-0.

Sinner won eerder dit jaar vier ATP-toernooien. Schwartzman, als tweede geplaatst in Antwerpen, zegevierde in 2021 vooralsnog alleen voor eigen publiek in Buenos Aires.

De finale van het toernooi om de Kremlin Cup in Moskou gaat zondag tussen de Rus Aslan Karatsev en de Kroaat Marin Cilic. Karatsev rekende in de halve finales af met zijn landgenoot Karen Chatsjanov (7-6 (7) 6-1), terwijl Cilic te sterk was voor de Litouwer Ricardas Berankis (6-3 6-4).

Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, hoopt in Rusland de 20ste titel uit zijn carrière op zijn naam te kunnen schrijven. Karatsev gaat voor zijn tweede titel.

FC Emmen wint uitduel met Roda JC

18.32 uur: FC Emmen heeft de uitwedstrijd tegen Roda JC gewonnen (1-2). De club uit Drenthe, vorig jaar nog actief in de Eredivisie, klom zo naar de vierde plaats van de Keuken Kampioen Divisie. Emmen heeft een achterstand van 5 punten op koploper FC Volendam.

Jari Vlak opende de score voor FC Emmen. Dylan Vente maakte gelijk en vervolgens passeerde Stefano Marzo zijn eigen doelman van Roda JC (1-2). De club uit Kerkrade bekleedt voorlopig de zevende plaats van de ranglijst, met 4 punten minder dan Emmen.

Wiebes wint Ronde van Drenthe

16.55 uur: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe op haar naam geschreven. Ze was na een rit over 159 kilometer van Assen naar Hoogeveen de snelste van een kopgroep van zeven. De Italiaanse Elena Cecchini spurtte naar de tweede plaats in de koers uit de WorldTour. Een andere Italiaanse, Eleonora Camilla Gasparrini, eindigde als derde. Floortje Mackaij, ploeggenote van Wiebes bij Team DSM, reed als vijfde over de streep.

Voor Wiebes was het haar dertiende zege van dit seizoen. De 22-jarige sprintspecialiste won dit jaar onder meer etappes in de Women's Tour, de Ronde van Italië en de Ronde van België.

Verdediger Van Drongelen van Union Berlin heeft corona

16.00 uur: Rick van Drongelen is besmet met het coronavirus. De verdediger mist zondag het uitduel van zijn club 1. FC Union Berlin tegen VfB Stuttgart in de Bundesliga.

Van Drongelen ontbrak donderdag ook al in het uitduel van zijn Duitse club met Feyenoord in de Conference League. Union Berlin heeft de oud-verdediger van Sparta en Hamburger SV niet ingeschreven voor de Conference League. Zonder Van Drongelen ging de Duitse club met 3-1 onderuit in De Kuip.

Betsema neemt leiding in Superprestige over

15.38 uur: Denise Betsema heeft zaterdag de eerste plaats in het klassement van de Superprestige overgenomen door de veldrit in Ruddervoorde te winnen. De 28-jarige Nederlandse, uitkomend voor de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoa, reed halverwege de koers in de West -Vlaamse stad weg bij haar overgebleven concurrentes.

Landgenote Annemarie Worst eindigde op 43 seconden als tweede vóór Inge van der Heijden.

Wereldkampioene Lucinda Brand finishte slechts als vijfde. Door haar zege in deze tweede manche van de Superprestige leidt Betsema nu in de algemene rangschikking vóór Worst en Brand.

Shiffrin wint reuzenslalom bij opening seizoen in Sölden

15.00 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft in het Oostenrijkse Sölden bij de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen de reuzenslalom gewonnen. Voor Shiffrin (26) was het de zeventigste wereldbekerzege van haar loopbaan.

Shiffrin, de olympische kampioene op de discipline, was over twee afdalingen slechts 0,14 sneller dan Lara Gut-Behrami, de regerend wereldkampioene uit Zwitserland. De Slovaakse Petra Vlhova was 1,3 seconde langzamer en werd derde.

Bij de mannen start het seizoen zondag met de reuzenslalom in Sölden.

Alexandrova en Kontaveit strijden om titel in Moskou

14.46 uur: De finale van het WTA-tennistoernooi van Moskou gaat tussen de Russin Ekaterina Alexandrova en Anett Kontaveit uit Estland. Alexandrova zag de Griekse Maria Sakkari bij 4-1 opgeven, Kontaveit was met 6-3 6-4 te sterk voor Marketa Vondrousova uit Tsjechië.

Thuisfavoriete Alexandrova mikt op de tweede titel uit haar loopbaan, Kontaveit gaat op voor haar vierde eindzege. In aanloop naar de US Open won Kontaveit een toernooi in Cleveland en ze pakte vorige maand ook de titel in Ostrava.

Kontaveit maakt nog kans op deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het seizoen. Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, meldde zich zaterdag af voor dat toernooi in het Mexicaanse Guadalajara.

Oud-judoka Snijders ontvangt Anton Geesink Award

13.32 uur: Oud-judoka Jan Snijders heeft een Anton Geesink Award in ontvangst mogen nemen. Het is de zesde Anton Geesink Award die is uitgereikt.

De Anton Geesink Award is door de Nederlandse judobond in het leven geroepen ter nagedachtenis aan de eerste olympisch kampioen judo. De prijs gaat naar een persoon, stad of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport óf een bijzondere prestatie heeft verricht.

De 78-jarige Snijders werd acht keer Nederlands kampioen en hij veroverde goud op de EK in 1962. Na zijn loopbaan betekende Snijders veel voor de sport. Zo begon hij een judoschool en was hij als scheidsrechter bij het internationale judo betrokken. Eerdere winnaars van de award zijn Jacques Rogge (2012), Erica Terpstra (2014), Louis van Gaal (2015), Teddy Riner (2017) en Yasuhiro Yamashita (2019).

Komende week geen fans bij WTA-toernooi in Roemenië

10.39 uur: Komende week wordt er voor het eerst in lange tijd weer een WTA-tennistoernooi afgewerkt voor lege tribunes. Het gaat om het Transylvania Open in de Roemeense stad Cluj-Napoca, waar ook US Open-kampioene Emma Raducanu haar opwachting maakt.

De beslissing is genomen door de regering en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Vanwege een overheidsbesluit op het laatste moment zijn we helaas genoodzaakt het toernooi zonder fans te organiseren. We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we jullie, onze vrienden, niet op de tribunes kunnen hebben”, schreef de organisatie.

Behalve Raducanu, die een Roemeense vader heeft, doen ook onder anderen Simona Halep en Garbiñe Muguruza mee in Roemenië. Opmerkelijk genoeg zijn de fans dit weekend wel welkom bij de kwalificatiewedstrijden. De regels gaan pas maandag in.

Honkballers Astros voor derde keer in vijf jaar naar World Series

10.33 uur: De Houston Astros hebben zich voor de derde keer in vijf seizoenen verzekerd van een plek in de World Series, de grote finale van de MLB. Ze wonnen tegen Boston Red Sox ook het zesde duel, waardoor het in de serie 4-2 werd. In Houston eindigde het laatste duel van de American League Championship Series in 5-0. In de World Series nemen de Astros het op tegen Atlanta Braves of Los Angeles Dodgers. De Braves leiden na vijf duels met 3-2.

De Astros wonnen de World Series in 2017, maar die zege werd overschaduwd. De ploeg zou destijds gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera’s zijn opgenomen. Coach A.J. Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow werden beiden voor een jaar geschorst en de club moest de hoogst mogelijke boete betalen aan honkbalbond MLB: 5 miljoen dollar, omgerekend zo’n 4,5 miljoen euro. Hinch en Luhnow werden uiteindelijk ontslagen.

In 2019 reikten de Astros ook tot de World Series. Washington Nationals was twee jaar geleden in een reeks van zeven duels te sterk. De World Series beginnen dinsdag.

Basketballers LA Lakers verliezen opnieuw in NBA

09.34 uur: De Los Angeles Lakers wachten na twee speelronden in de NBA nog op hun eerste overwinning. In het Staples Center in LA bleek Phoenix Suns met 115-105 te sterk. Voor de Lakers was het al de achtste nederlaag op rij. De grote club uit het westen van het land leed zes opeenvolgende nederlagen in de voorbereiding.

LeBron James was goed voor 25 punten, maar kon zijn club wederom niet aan een zege helpen. Hij was wel de meest trefzekere speler van de avond. Chris Paul kwam namens de bezoekers tot 23 punten. Typerend voor de situatie bij de Lakers was dat ploeggenoten Dwight Howard en Anthony Davis door andere spelers van de Lakers uit elkaar gehouden moesten worden na een opstootje.

„We hebben het toen meteen opgelost. We zijn allebei erg gepassioneerd en wilden deze wedstrijd niet verliezen. Maar we zijn volwassen mannen en hebben het uit de weg geruimd. Er is geen probleem tussen mij en hem. Hij is mijn broer, mijn teamgenoot”, zei Howard over het voorval. De Lakers werden in 2020 kampioen van de NBA. De Suns waren vorig seizoen finalist.