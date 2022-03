Oranje ondanks ontevreden Van de Zandschulp dicht bij Davis Cup Finals

Premium Tennis

Robin Haase zit er niet zo blij bij: ‘Ik zou veel dingen anders aanpakken’

Binnen de Nederlandse Davis Cup-ploeg heerst veel optimisme en enthousiasme over de confrontatie met Canada, vrijdag en zaterdag in Den Haag. Alleen Robin Haase zit er niet zo tevreden bij na de loting in Sportcampus Zuiderpark. ,,Ik zou veel dingen anders aanpakken’’, zegt de man die zestien jaar l...