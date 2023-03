Shorttracksters bekronen toernooi met goud op aflossing, vierde titel Velzeboer

De ploeg bestaande uit Velzeboer, Schulting, Selma Poutsma en Yara van der Kerkhof zat continu bij de eerste twee posities. Maar het was Zuid-Korea dat op 10 ronden van het einde de aanval inzette. Dankzij een perfecte wissel tussen Schulting en Velzeboer kwam Oranje terug aan kop.

Het werd een boeiend gevecht met het thuisland. Velzeboer bleef haar Zuid-Koreaanse concurrente op de laatste meters nipt voor, nadat die even erlangs was gekomen in de laatste bocht. De jury keurde de manoeuvre al snel goed. Daarmee was het vijfde goud voor Nederland op deze WK een feit en kon de champagne ontkurkt worden.