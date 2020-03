Lacruz overtuigend naar tweede ronde in Londen

Lacruz moet in Engeland de laatste acht halen om een olympisch ticket te veroveren. Daartoe heeft hij nog één overwinning nodig. In de achtste finale is dinsdag de Albaniër Rexhildo Zeneli zijn tegenstander.

Lacruz behaalde bij de Zomerspelen van Rio 2016 de eerste zege voor een Nederlandse bokser op olympisch niveau in 24 jaar. Hij werd daarna in de achtste finales uitgeschakeld.

In de klasse tot 81 kilogram moest Artjom Kasparian zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Gazimagomed Jalidov. De Nederlandse bokser kwam net iets tekort: 3-2.

Heijnen

Chelsey Heijnen redde het zaterdag in Londen niet in de klasse tot 60 kilogram. Na een stroeve start tegen de Hongaarse Kata Pibrojszki kwam de Nederlandse boksster goed op gang. Ze won unaniem de derde en laatste ronde, maar verloor niettemin haar partij met 3-2.

In mei is in Parijs nog het mondiale kwalificatietoernooi voor Tokio 2020. Dat is de laatste mogelijkheid om nog een olympisch startbewijs te bemachtigen.