Fikse aderlating voor Oranje: Memphis Depay mist Nations League

De huidige topscorer van het Nederlands elftal zou zich maandag in Zeist melden voor de start van het trainingskamp van de nationale ploeg. Het Nederlands elftal begint maandag met de voorbereiding op de finaleronde van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman traint maandag, dinsdag en woensdag met internationals die uitkomen in de Eredivisie, Premier League en Bundesliga. Zij waren afgelopen week al vrij.

De overige internationals melden zich zaterdag in Zeist. Alleen Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Internazionale) zijn dan nog niet van de partij. Zij spelen zaterdagavond de finale van de Champions League.

Oranje speelt volgende week woensdag tegen Kroatië in de halve finale. Dat duel wordt gespeeld in De Kuip. Daar is op 18 juni ook de finale. Italië en Spanje treffen elkaar donderdag in Enschede voor de halve eindstrijd.

Hamstringblessure

De 29-jarige Depay liep eind maart een hamstringblessure op tijdens een interland tegen Gibraltar. Hij stond ruim een maand aan de kant en maakte bij zijn rentree voor Atlético Madrid meteen een fraaie treffer tegen Real Valladolid. Diego Simeone, de coach van Depay bij de Spaanse club, was lyrisch over de Nederlander. Maar een paar dagen later haakte de aanvaller op de training af met een kuitblessure. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.

Depay, 88 interlands en 44 doelpunten, was de laatste jaren vaak geblesseerd. Hij stond na december 2019 bijna zeven maanden aan de kant met een zware knieblessure. Vorig seizoen ontbrak hij bijna drie maanden bij FC Barcelona vanwege blessures aan een dijbeen, achillespees en hamstring.

