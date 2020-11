Invaller Van de Beek zakt met United naar 15e plaats na nederlaag tegen Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang opende halverwege de tweede helft de score. Hij benutte een strafschop, toegekend na een overtreding van Paul Pogba op Hector Bellerin. Met een van richting veranderd schot raakte Donny van de Beek in de slotfase de paal.

Van de Beek viel ongeveer een kwartier voor tijd in, samen met de van Paris Saint-Germain overgekomen Edinson Cavani. Midweeks had Manchester United met de oud-Ajacied in de basis in de Champions League nog ruim (5-0) van Red Bull Leipzig gewonnen.

Everton van kop af

Everton deelt de koppositie niet langer met Liverpool. De club van trainer Carlo Ancelotti leed de tweede nederlaag op rij. Newcastle United won op het eigen St. James’ Park met 2-1, en daardoor staat Liverpool weer alleen bovenaan.

Everton won de eerste vier duels van dit seizoen. Uitgerekend tegen stadgenoot Liverpool werden vervolgens de eerste punten verspeeld (2-2). Daarna volgden nederlagen tegen Southampton en nu ook tegen Newcastle.

Callum Wilson (m.) is de grote man bij Newcastle United. Ⓒ EPA

Callum Wilson maakte beide doelpunten voor Newcastle. Eerst benutte hij een strafschop, vervolgens was het raak op aangeven van Ryan Fraser. Dominic Calvert-Lewin scoorde in extra tijd voor Everton, al de achtste treffer voor de spits dit seizoen.

Jordan Pickford zat op de bank bij Everton. De doelman van het nationale elftal van Engeland, die onlangs Virgil van Dijk van Liverpool met een onbezonnen actie zwaar blesseerde, kreeg rust. „Volgende week is hij er weer bij”, zei Ancelotti. De Zweed Robin Olsen was de vervanger van Pickford.

Doelpunten regen bij Aston Villa - Southampton

Aston Villa leed eerder op de zondag de tweede nederlaag van het seizoen. Op Villa Park was Southampton te sterk voor de formatie van trainer Dean Smith: 3-4.

Jack Grealish (l) van Aston Villa ziet zijn inzet geblokt worden door Kyle Walker-Peters. Ⓒ ANP/HH

De Deen Jannik Vestergaard opende de score voor de gasten. Door twee treffers van James Ward-Prowse, beide uit een vrije trap, leidde Southampton halverwege al met 0-3. Danny Ings zorgde voor de vierde van het elftal van de Oostenrijkse coach Ralph Hasenhüttl.

Pas daarna was het de beurt aan de thuisclub, die door Tyrone Mings op 1-4 kwam. In extra tijd kwam Aston Villa zelfs nog aardig in de buurt van een gelijkspel. Eerst benutte Ollie Watkins een strafschop, in de 97e minuut werd het zelfs 3-4 door Jack Grealish.

