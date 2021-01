Sport Kort: Zware loting voor Djokovic op ATP Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Zware loting voor Djokovic op ATP Cup

08.16 uur: Novak Djokovic neemt het met titelhouder Servië in de groepsfase van de ATP Cup, van 1 tot en met 5 februari, op tegen Duitsland en Canada. Bij de Duitsers is Alexander Zverev de kopman, bij de Canadese ploeg Denis Shapovalov.

Rafael Nadal treft met Spanje Griekenland en gastland Australië. Bij de Grieken is Stefanos Tsitsipas van de partij en de Australische ploeg wordt aangevoerd door Alex de Minaur.

Twaalf landen zijn verdeeld over vier groepen. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Alle wedstrijden worden in Melbourne gespeeld. Het was de bedoeling het landentoernooi in meerdere steden te spelen, maar om reisbewegingen te beperken werd daar van afgezien.

Vorig jaar won Servië in de finale in Sydney met 2-1 van Spanje.

Nagenoeg alle toptennissers die deelnemen aan de Australian Open verblijven momenteel in Melbourne voor de verplichte quarantaine van twee weken. Die quarantaineperiode verloopt bepaald niet vlekkeloos. In de nacht van donderdag op vrijdag maakten de plaatselijke autoriteiten bekend dat er opnieuw iemand uit de ’tennisbubbel’ positief heeft getest.

Donderdag maakte de Spaanse tennisster Paula Badosa al bekend dat zij een positieve test had afgelegd, net als eerder in de week een aantal anderen in de bubbel. De organisatie zelf maakte de afgelopen dagen geen namen bekend van de personen die positief hebben getest en er is onduidelijkheid over het exacte aantal besmettingsgevallen.

Djokovic en Nadal verblijven momenteel niet in Melbourne, zij zijn in Adelaide voor een demonstratietoernooi.

De Australian Open begint op maandag 8 februari.

Basketbal: LeBron James bezorgt LA Lakers achtste uitzege op rij

07.38 uur: LeBron James heeft de basketballers van LA Lakers in de NBA de achtste zege op rij in een uitwedstrijd bezorgd. In het met 113-106 gewonnen duel met Milwaukee Bucks was James goed voor 34 punten. Hij kwam dit seizoen nog niet tot vaker tot scoren.

De Lakers leiden de Western Conference met een winstpercentage van 75 procent. Ze hopen weer een nieuwe zegereeks neer te zetten na het nipte 115-113-verlies in eigen huis tegen Golden State Warriors. „Het was onze motivatie om niet twee keer op een rij te verliezen. Daarin zijn we geslaagd”, zei Anthony Davis.

LA Lakers begon het laatste kwart met een voorsprong van vijf punten (86-81), maar de marge werd snel uitgebreid tot elf punten. Met nog drie minuten te gaan hadden de Bucks de achterstand verkleind tot twee (98-96), maar James en Alex Caruso lieten zich in de slotfase gelden met belangrijke driepunters.

De ploeg van James, viervoudig MVP in de NBA, speelt de komende anderhalve week nog zes uitwedstrijden.

Utah Jazz boekt al de zevende opeenvolgende zege. New Orleans Pelicans werd met 129-118 verslagen. Utah Jazz staat tweede achter de Lakers.