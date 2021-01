Van Foreest pakt eerste overwinning in Wijk aan Zee

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaken: Van Foreest wint in Wijk aan Zee

20.28 uur: Jorden van Foreest heeft na vijf remises zijn eerste zege geboekt op het internationale toernooi in Wijk aan Zee. De 21-jarige grootmeester bleef in de zesde ronde met de witte stukken de Spanjaard David Anton Guijarro de baas.

Anish Giri moest tegen de Rus Andrei Esipenko genoegen nemen met remise. Beide Nederlanders hebben aan hun eerste zes partijen 3,5 punt overgehouden, net als Magnus Carlsen. De Noorse wereldkampioen en zevenvoudig Tata Steel-winnaar speelde remise tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.

Nils Grandelius blijft de opvallende leider van het toernooi, waar vanwege corona alleen de veertien topspelers in de Masters in actie komen en publiek niet welkom is. De 27-jarige Zweed, nummer 76 op de wereldranglijst, kwam na 62 zetten remise overeen met de Amerikaanse titelverdediger Fabiano Caruana. Grandelius leidt het klassement voorlopig met 4 punten en neemt het zaterdag met zwarte stukken op tegen Giri.

Super Bowl: 22.000 toeschouwers, waaronder veel gevaccineerde zorgmedewerkers

18.48 uur: De NFL heeft bekendgemaakt dat de finale van de Super Bowl op 7 februari zal bijgewoond worden door 22.000 toeschouwers. Ongeveer een derde van hen, 7.500 man, zijn tegen het coronavirus gevaccineerde zorgmedewerkers.

Met 22.000 aanwezigen, die verplicht een mondkapje moeten dragen, is ongeveer 1 op de 3 stoeltjes bezet. Het Raymond James Stadium in Tampa Bay heeft namelijk een capaciteit van bijna 66.000 zitplaatsen.

De zorgmedewerkers mogen bovendien gratis naar binnen, zo heeft de NFL bekend gemaakt. De NFL wil hiermee het zorgpersoneel bedanken voor het werk tijdens de pandemie. Het zullen voornamelijk zorgmedewerkers uit de staat Florida zijn.

Voetbal: AS Roma staat voor paal met nieuwe reglementaire nederlaag

18.14 uur: AS Roma zou er goed aan doen om (een nieuw) iemand aan te nemen voor de administratieve zaken rondom het eerste elftal. De Romeinen hebben voor de tweede keer dit seizoen een reglementaire 0-3 nederlaag geleden.

Voor de tweede keer deze week ging de ploeg onderuit tegen Spezia, nu reglementair. De op het veld geleden nederlaag in het bekertoernooi van afgelopen dinsdag (2-4 na verlengingen) werd door de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond omgezet in 0-3 verlies. Roma wisselde in het duel zes keer, een keer meer dan toegestaan.

In september beging de club uit de Italiaanse hoofdstad ook al een blunder in de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona, door een niet speelgerechtigde voetballer op te stellen. Daardoor veranderde de oorspronkelijke 0-0 in een 0-3 nederlaag.

Tennis: Definitief geen Australian Open voor Murray

17.20 uur: Tennisser Andy Murray neemt definitief niet deel aan de Australian Open. De 33-jarige Schot, vijfvoudig finalist in Melbourne, is net hersteld van een besmetting met het coronavirus. Hij kon daardoor niet tijdig afreizen.

Om nu nog naar Australië te gaan én aan alle coronavoorschriften te voldoen is niet meer mogelijk. „We zijn voortdurend in gesprek geweest met de autoriteiten daar”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld tegen The Guardian. „We hebben geprobeerd een oplossing voor alle problemen te vinden. Helaas bleek dat niet mogelijk op een manier die voor mij werkbaar is.”

Tennissers moeten bij aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine. De Australian Open begint op maandag 8 februari.

Schaatsen: Nederlandse ploeg wint wereldbeker op de ploegenachtervolging

15.53 uur: Nederland heeft tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in Heerenveen goud behaald op de ploegachtervolging voor mannen. Onder aanvoering van kopman Sven Kramer finishte het drietal van Oranje in een tijd van 3.40,33 minuten. Dat was minder dan één seconde boven het ruim acht jaar oude baanrecord in Thialf (3.39,76). Olympisch kampioen Noorwegen eindigde in 3.41,62 als tweede en het brons ging naar Canada (3.41,71).

De Nederlandse ploeg bestond naast de 34-jarige Kramer uit de 23-jarige Chris Huizinga (beiden Jumbo-Visma) en de 19-jarige Beau Snellink (TalentNED). De specialisten Patrick Roest en Marcel Bosker, beiden eveneens van Jumbo-Visma, liet bondscoach Jan Coopmans nog even met rust. Volgende week, bij de tweede en laatste wereldbeker van het seizoen, zal het tweetal met Kramer volgens de huidige planning wel weer aantreden in de ploegachtervolging.

Kramer ontbrak bij de EK allround. De 34-jarige Fries wist zich voor het toernooi, dat hij tien keer won, niet te kwalificeren. De twee wereldbekers in Thialf zijn ook voor hem een belangrijke test voor de komende WK afstanden half februari in Heerenveen, het sluitstuk van dit sterk aangepaste schaatsseizoen vanwege de coronacrisis. Kramer wil bij de wereldtitelstrijd voor goud gaan op de 5000 meter en de ploegachtervolging. Voor de Winterspelen van Peking 2022 koestert hij dezelfde ambities.

Bij de vrouwen was er zilver. Het trio van Oranje finishte in een tijd van 2.57,04. De Canadese ploeg was iets sneller: 2.56,71. Het brons was voor Noorwegen met een tijd van 2.59,24. Namens Nederland verschenen Ireen Wüst, Carlijn Achtereekte en Melissa Wijfje op het ijs.

Wüst mocht vorig weekeinde niet meedoen aan de EK allround. De vijfvoudige winnares had zich niet geplaatst voor dat toernooi. Met De Jong en Wijfje won Wüst vorig seizoen de Europese titel op de ploegachtervolging. Daarna reed dit drietal op de snelle ijsbaan van Salt Lake City een Nederlands record op dit onderdeel (2.52,65).

Japan is bij de vrouwen olympisch en wereldkampioen op de ploegachtervolging. De selectie van onder anderen bondscoach Johan de Wit ontbreekt echter in de Friese ’schaatsbubbel’, die eerder deze maand werd ingesteld. De Japanse schaatsbond achtte het vanwege de coronaproblematiek niet raadzaam naar Nederland te reizen. China is om dezelfde reden thuisgebleven. Beide schaatslanden verschijnen derhalve bij de WK afstanden half februari in Thialf evenmin aan de start.

Voetbal: Leicester City moet topschutter Vardy enkele weken missen

15.51 uur: Leicester City moet het een paar weken zonder Jamie Vardy stellen. De spits moet een kleine ingreep aan een lies ondergaan. „Dat kan hij niet langer uitstellen”, zei trainer Brendan Rodgers.

Na de ingreep wordt mogelijk duidelijk hoelang Vardy moet toekijken. Leicester City staat derde in de Premier League, met 2 punten minder dan koploper Manchester United. Coach Rodgers hoopt dat Vardy op 13 februari weer beschikbaar is. Dan komt namelijk koploper Liverpool op bezoek.

Vardy scoorde dit seizoen al elf keer in de Premier League.

Driebanden: Dick Jaspers wint Duke Challenge

15.23 uur: Dick Jaspers kan de Duke Challenge driebanden op zijn indrukwekkende palmares bijschrijven. In de finale van dit invitatietoernooi versloeg hij de Italiaan Marco Zanetti met 3-1. Het toernooi, waarvoor 16 spelers waren uitgenodigd, werd op het golfcomplex in het Brabantse Nistelrode achter gesloten deuren gespeeld.

De overwinning leverde Jaspers een cheque van 16.000 euro op. De Italiaan gaat met 9.000 naar huis.

Voetbal: Manchester City moet De Bruyne minimaal vier weken missen

15.07: Trainer Pep Guardiola van Manchester City kan vier tot zes weken geen beroep op Kevin de Bruyne doen. De aanvoerder kampt met een hamstringblessure en moet minimaal een maand revalideren.

„Hij is onder een scan geweest en we zullen hem in een belangrijke periode van het seizoen moeten missen”, zei Guardiola op een persconferentie. „Dat is vervelend voor hem en voor ons. Het programma is vol en zwaar. Het zijn eigenlijk te veel wedstrijden en dat zeg ik niet vanwege de blessure van Kevin. Ik snap nog steeds niet waarom we in de FA Cup wel vijf keer mogen wisselen en in de competitie niet.”

De Bruyne mist twee belangrijke wedstrijden van City, dat op 7 februari op bezoek gaat bij Liverpool en een week later Tottenham Hotspur ontvangt. City is op dit moment de nummer 2 van de Premier League met 2 punten minder dan Manchester United dat wel een duel meer heeft gespeeld.

Formule 1: Button keert als adviseur terug op het oude nest

13.44 uur: Voormalig Formule 1-coureur Jenson Button keert in de rol van ’senior adviseur’ terug bij Williams. De 41-jarige Brit begon zijn raceloopbaan in 2000 bij de Britse renstal. In zijn debuutjaar maakte Button direct indruk, waarna hij na één seizoen verhuisde naar Benetton/Renault. In 2009 werd hij in dienst van Brawn GP wereldkampioen in de Formule 1.

„Ik ben zo verheugd om nogmaals te kunnen zeggen dat ik heb getekend voor Williams. Toen ik 19 was, was het een moment dat mijn leven veranderde. Ondanks het feit dat het meer dan 20 jaar geleden is, heb ik nu al het gevoel dat ik nooit ben weggegaan”, aldus Button. „Sir Frank Williams (de oprichter) toonde vertrouwen in mij, waar ik eeuwig dankbaar voor zal zijn en ik ben ongelooflijk opgewonden dat ik de kans krijg het team te helpen bij het opnieuw streven naar succes. Er is veel zwaar werk te doen, maar ik twijfel er niet aan dat de toekomst ongelooflijk rooskleurig is voor dit fantastische team.”

Williams wordt komend seizoen vertegenwoordigd door de Britse coureur George Russell en de Canadees Nicholas Latifi.

Golf: Joost Luiten draait mee met de toppers in Abu Dhabi

12.12 uur: Golfer Joost Luiten staat er halverwege het Abu Dhabi HSBC Championship goed voor. De 35-jarige Luiten gaf zijn goede start op donderdag een passend vervolg en doet mee in de top van het klassement.

Luiten kon zijn eerste ronde donderdag niet voltooien wegens de invallende duisternis en vrijdagochtend maakte hij die af. Hij kwam uiteindelijk uit op 69 slagen, 3 onder het baangemiddelde.

Luiten begon direct daarna ook goed aan de tweede ronde en noteerde op de eerste zeven holes drie birdies. In het restant wist hij echter geen birdies meer te slaan en op de zeventiende hole moest hij nog een bogey noteren. Daardoor staat hij na twee dagen op -5.

Voetbal: Huntelaar kan tegen Bayern als invaller rentree maken bij Schalke

11.59 uur: Klaas-Jan Huntelaar kan zondag tegen Bayern München als invaller zijn rentree maken bij Schalke 04. Volgens trainer Christian Gross traint de 37-jarige spits na een kuitblessure weer mee met de groep. „Het gaat elke dag beter, hij doet vandaag een deel van de groepstraining mee. Ik denk dat hij een goede optie is voor de bank”, zei Gross vrijdag.

Huntelaar verhuisde begin deze week van Ajax naar Schalke 04. In zijn laatste maanden als profvoetballer wil de spits zijn oude club behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. Schalke won dit seizoen pas één keer en staat met 7 punten onderaan. Zonder de licht geblesseerde Huntelaar verloren de ’Königsblauen’ woensdag van 1. FC Köln (1-2). „Maar als we zo spelen als in de tweede helft, dan komen we hier uit”, zei de Nederlandse spits, die fanatiek meeleefde vanaf de tribune en zijn nieuwe ploeggenoten in de rust zelfs had toegesproken.

De jonge Amerikaanse spits Matthew Hoppe maakte in zijn laatste drie wedstrijden voor Schalke vijf doelpunten. „Maar het zou voor hem geen probleem zijn als Klaas-Jan de voorkeur krijgt”, zegt Gross. „Hij kan enorm profiteren van de aanwezigheid van Klaas-Jan en zich verder ontwikkelen.” Met Bayern treft Schalke in eigen stadion de landskampioen en koploper van de Bundesliga.

Hockey: KNHB vraagt om voor ingaan avondklok te spelen

11.49 uur: Hockeybond KNHB roept de clubs uit de hoofdklasse op om oefen- en competitiewedstrijden zoveel mogelijk te spelen voordat de avondklok ingaat. Als het niet anders kan, mogen de duels wel na 21.00 uur ’s avonds gespeeld worden. Voor de topsportcompetities, waaronder de hockeyhoofdklasse voor mannen en vrouwen, geeft de overheid daar de ruimte voor.

„De KNHB doet een dringend beroep op de betreffende verenigingen, teams en begeleiders om, ondanks deze uitzonderingspositie, ervoor te zorgen dat trainingsactiviteiten overdag dan wel aan het begin van de avond plaatsvinden zodat alle hockeyers en begeleiders om 21.00 uur thuis kunnen zijn. Is het echt niet mogelijk overdag/begin avond te trainen, dan kunnen hoofdklasseverenigingen gebruikmaken van de ’werkgeversverklaring avondklok’ die de overheid heeft opgesteld”, meldt de bond aan de clubs.

De hoofdklasse wordt op 31 januari hervat.

Tennis: Zware loting voor Djokovic op ATP Cup

08.16 uur: Novak Djokovic neemt het met titelhouder Servië in de groepsfase van de ATP Cup, van 1 tot en met 5 februari, op tegen Duitsland en Canada. Bij de Duitsers is Alexander Zverev de kopman, bij de Canadese ploeg Denis Shapovalov.

Rafael Nadal treft met Spanje Griekenland en gastland Australië. Bij de Grieken is Stefanos Tsitsipas van de partij en de Australische ploeg wordt aangevoerd door Alex de Minaur.

Twaalf landen zijn verdeeld over vier groepen. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Alle wedstrijden worden in Melbourne gespeeld. Het was de bedoeling het landentoernooi in meerdere steden te spelen, maar om reisbewegingen te beperken werd daar van afgezien.

Vorig jaar won Servië in de finale in Sydney met 2-1 van Spanje.

Nagenoeg alle toptennissers die deelnemen aan de Australian Open verblijven momenteel in Melbourne voor de verplichte quarantaine van twee weken. Die quarantaineperiode verloopt bepaald niet vlekkeloos. In de nacht van donderdag op vrijdag maakten de plaatselijke autoriteiten bekend dat er opnieuw iemand uit de ’tennisbubbel’ positief heeft getest.

Donderdag maakte de Spaanse tennisster Paula Badosa al bekend dat zij een positieve test had afgelegd, net als eerder in de week een aantal anderen in de bubbel. De organisatie zelf maakte de afgelopen dagen geen namen bekend van de personen die positief hebben getest en er is onduidelijkheid over het exacte aantal besmettingsgevallen.

Djokovic en Nadal verblijven momenteel niet in Melbourne, zij zijn in Adelaide voor een demonstratietoernooi.

De Australian Open begint op maandag 8 februari.

Basketbal: LeBron James bezorgt LA Lakers achtste uitzege op rij

07.38 uur: LeBron James heeft de basketballers van LA Lakers in de NBA de achtste zege op rij in een uitwedstrijd bezorgd. In het met 113-106 gewonnen duel met Milwaukee Bucks was James goed voor 34 punten. Hij kwam dit seizoen nog niet tot vaker tot scoren.

De Lakers leiden de Western Conference met een winstpercentage van 75 procent. Ze hopen weer een nieuwe zegereeks neer te zetten na het nipte 115-113-verlies in eigen huis tegen Golden State Warriors. „Het was onze motivatie om niet twee keer op een rij te verliezen. Daarin zijn we geslaagd”, zei Anthony Davis.

LA Lakers begon het laatste kwart met een voorsprong van vijf punten (86-81), maar de marge werd snel uitgebreid tot elf punten. Met nog drie minuten te gaan hadden de Bucks de achterstand verkleind tot twee (98-96), maar James en Alex Caruso lieten zich in de slotfase gelden met belangrijke driepunters.

De ploeg van James, viervoudig MVP in de NBA, speelt de komende anderhalve week nog zes uitwedstrijden.

Utah Jazz boekt al de zevende opeenvolgende zege. New Orleans Pelicans werd met 129-118 verslagen. Utah Jazz staat tweede achter de Lakers.