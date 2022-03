Matteo Trentin wint openingskoers Waalse wielervoorjaar

De Noor Rasmus Tiller won de sprint van het peloton om de negende plaats.

Voor Trentin (32) was het zijn eerste zege van het seizoen. Afgelopen weekeinde eindigde hij zowel in de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne in de top tien. „Het was een hele zware koers”, vertelde de Italiaan, die ritzeges in de Tour, Giro en Vuelta achter zijn naam heeft staan. „Met de aanwezigheid van sprinters als Fabio Jakobsen wist ik dat ik alleen kans zou maken in een klein groepje vooruit. Toen we eenmaal weg waren heeft iedereen goed meegereden. In de sprint was ik helemaal niet zeker van mijn zaak. Hofstetter had hier al eens gewonnen. Magnifiek om hier nu de beste te zijn.”