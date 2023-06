Fan valt van tribune en overlijdt ter plekke tijdens duel River Plate

De wedstrijd was 25 minuten oud, toen de man vanaf de bovenste ring zo’n vijftien meter naar beneden kukelde. Op het veld ontstond er direct commotie over het ongeluk. De scheidsrechter van dienst, Fernando Rapallini, liet eerst doorspelen. Toen na vijf minuten bekend werd dat de man de val niet had overleefd, werd de wedstrijd definitief gestaakt, waarna het stadion snel werd ontruimd.

Het is nog onbekend waarom de man precies naar beneden viel. River Plate heeft in een officieel statement wel kenbaar gemaakt dat er geen sprake was van geweld.