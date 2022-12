VIDEO Gefrustreerde Lukaku sloopt dug-out na Belgische deceptie

De topscorer aller tijden van België was ontroostbaar. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer 2 van de wereldranglijst. Volgens bondscoach Roberto Martínez was Lukaku na een langdurige hamstringblessure onvoldoende fit om te starten tegen Kroatië. Maar als invaller had hij na rust wel vier keer kunnen scoren. Twee missers mocht hij zich aanrekenen. Lukaku schoot eenmaal in kansrijke positie op de paal en miste in de slotminuut voor open doel.

Zo kwam er al in de groepsfase van het WK in Qatar een einde voor een unieke generatie Belgische internationals, die zo'n 3,5 jaar de wereldranglijst hebben aangevoerd. Prijzen leverde dat niet op. België eindigde als derde op het vorige WK in Rusland en strandde in de kwartfinales van het WK van 2014 en de EK's van 2016 en 2020.

Ook met een trage en verouderde defensie bleven de Belgen in twee van de drie poulewedstrijden zonder tegentreffers. De Rode Duivels kwamen in de drie poulewedstrijden slechts eenmaal tot scoren. "Ik ga niet naar aanvallers of anderen wijzen", zei de 33-jarige Alderweireld vlak na de wedstrijd. "We hebben samen verloren. Ik ben heel trots dat ik veertien jaar alles voor de nationale ploeg heb kunnen geven. Ook ik ga nu nadenken over mijn toekomst bij deze ploeg."